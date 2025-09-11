Mochkofsky, sobre el periodismo: “Debemos crear lo nuevo y no salvar lo viejo”

FOTO: Graciela Mochkofsky, en un diálogo a fondo sobre el ecosistema de los medios.

¿Esperabas, al irte a Estados Unidos hace 12 años, quedarte y convertirte en decana de una de las escuelas de periodismo más prestigiosas de Nueva York?

No, nunca hice planes a largo plazo. Mi esposo Gabriel Pasquini y yo nos fuimos a Estados Unidos en tres ocasiones. La primera fue en 1995-96 para mi maestría en la Universidad de Columbia. Luego, en 2008-09, estuve en Harvard con una beca de la Nieman Foundation, un año fascinante marcado por la elección de Obama. Siempre regresábamos a Argentina, especialmente por el arraigo de mi esposo al país tras su infancia durante la dictadura. En 2013, obtuve una beca en la Biblioteca Pública de Nueva York, y con nuestro hijo de dos años, que se volvió bilingüe, y una comunidad de amigos inmigrantes en Harlem, decidimos quedarnos. Nunca fue una decisión definitiva, simplemente nos fuimos quedando.

¿Cómo es vivir en Harlem?

Harlem es un barrio con una fuerte identidad comunitaria, algo que sorprende en una metrópoli como Nueva York. Tiene una rica historia afroamericana, vinculada a los derechos civiles y al arte, pero también una gran presencia latina, especialmente en East Harlem, con comunidades puertorriqueñas y mexicanas. Nueva York es una ciudad de inmigrantes —más del 40% de sus habitantes nacieron fuera— y Harlem refleja esa diversidad. Es un lugar donde me siento en casa.

Después de 12 años, ¿te sentís inmigrante en Nueva York?

Nueva York te hace sentir neoyorquino rápidamente. Es una ciudad abierta que ofrece oportunidades, aunque también es cara y desigual. La desigualdad es evidente, pero hay pequeños gestos de solidaridad que marcan la diferencia. Por ejemplo, cuando mi hijo era pequeño, nunca esperé más de tres minutos para que alguien me ayudara a bajar el cochecito por las escaleras del metro en la nieve. Esa es mi experiencia: una ciudad donde la gente se ayuda.

Como periodista destacada, autora de una notable biografía sobre Jacobo Timerman, ¿cómo te convertiste en docente de periodismo?

Empecé a enseñar en 2003 en Buenos Aires, en la Universidad Iberoamericana, tras dejar La Nación. Enseñar me permitió reflexionar sobre el oficio: por qué hacemos periodismo de cierta manera, cuáles son sus reglas éticas, su técnica, su historia y cómo varía según la cultura. Enseñar es aprender; te obliga a cuestionarte y a mejorar. Con mi esposo, también tuvimos un taller de escritura en Buenos Aires. En Nueva York, en 2016, asumí la creación de una maestría bilingüe en español e inglés en CUNY (Universidad de Nueva York), en un momento clave tras la elección de Trump, cuando los medios estadounidenses buscaban periodistas bilingües para cubrir temas de inmigración latina. Ese programa fue un éxito, con graduados que encontraron trabajo rápidamente.

¿Cómo llegaste a ser decana de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Nueva York?

Después de dirigir un centro de medios comunitarios en CUNY, que apoyaba a más de 300 medios en 37 idiomas para comunidades inmigrantes, la decana anterior se jubiló. En 2022, competí por el puesto y lo obtuve. Desde entonces, lidero una de las principales escuelas de periodismo de Estados Unidos, en un momento de transformación profunda para la industria.

¿Cuál es el mayor desafío como decana en este contexto?

El principal desafío es formar periodistas para un futuro incierto, donde la industria periodística será muy diferente. Hace 20 años, con la revolución digital, el modelo tradicional del periodismo entró en crisis. Nuestra tarea es preparar a estudiantes, muchos con un sentido de misión social, para que contribuyan a fortalecer la democracia en una sociedad que consume información de manera distinta. Debemos encontrar nuevos modelos que respondan a estas necesidades.

¿La misión del periodismo como servicio público, esencial para la democracia, ha cambiado?

No, la necesidad de información confiable para tomar decisiones —desde prepararse para un huracán hasta elegir a quién votar— sigue siendo fundamental. Lo que cambió es cómo la sociedad busca y consume esa información, lo que requiere repensar el periodismo por completo.

¿El cambio en el periodismo es sólo instrumental o hay algo más profundo?

Es un cambio fundamental. Durante años, los medios se enfocaron en adaptarse tecnológicamente —hacer lo mismo en internet, podcasts o videos— sin considerar cómo cambió la sociedad. Hay una crisis de confianza: la gente ya no recurre a los medios tradicionales, incluso si están en formato digital. La idea vertical de que los medios deciden qué es importante se quebró. La sociedad no consume lo que le ofrecemos solo porque no está "educada"; el problema es que los modelos tradicionales no se adaptan a las nuevas necesidades ni a cómo la tecnología transformó el acceso a la información.

¿El cambio en la relación entre el poder y los medios comenzó con Donald Trump?

No, comenzó cuando los medios perdieron el monopolio de la información con internet, lo que redujo su poder político y social. Esto abrió la puerta a gobiernos con tendencias autoritarias que buscan controlar la narrativa y atacar a la prensa crítica. En Estados Unidos, Trump ha llevado esto a un nivel sin precedentes, con demandas millonarias contra medios como CBS por ediciones que no le favorecen, obligándolos a llegar a acuerdos extrajudiciales. Esto, combinado con la polarización, ha erosionado la confianza en la prensa y facilitado la persecución de periodistas.

¿Ves similitudes entre lo que hace Trump y las estrategias de Javier Milei en Argentina?

Sí, hay un libreto global de la extrema derecha populista que identifica a los medios independientes como enemigos políticos y los ataca, incitando a sus seguidores a hacer lo mismo. Esto es nuevo en Estados Unidos, pero en América Latina es más familiar. La diferencia es que en Estados Unidos, donde no había tradición de ataques directos a la prensa, se percibe como una amenaza al estado de derecho y a la democracia.

¿Dónde y cómo esperan trabajar tus estudiantes hoy?

A pesar de la crisis de los medios tradicionales, hay una gran experimentación. En Estados Unidos, están surgiendo medios sin fines de lucro que cubren noticias locales, financiados por fundaciones y audiencias, funcionando como un servicio social. Medios como The New York Times o The Atlantic prosperan al diversificarse como empresas tecnológicas o por suscripciones. También hay emprendedores creando medios en podcasts, YouTube, newsletters o Substack, ofreciendo perspectivas únicas. Nuestros estudiantes participan en estos experimentos, enfocados en crear modelos sostenibles para el futuro, no en salvar el pasado.

Antes de terminar, ¿podés recomendar un libro?

Recomiendo dos. En inglés, "A flower traveled in my blood", de Haley Cohen Gilliland, una historia bien documentada sobre las Abuelas de Plaza de Mayo, escrita desde una perspectiva externa y crítica. Espero que se traduzca al español. También, la trilogía de los varones de Selva Almada, tres novelas cortas sobre la masculinidad y las relaciones de género en Argentina, relevantes en el contexto del retroceso en los derechos de las mujeres bajo el gobierno de Milei.

Entrevista de Sergio Suppo.