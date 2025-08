Mestre pide internas en la UCR: “Quieren llevarnos de nariz a pactar con Milei”

El Congreso provincial del radicalismo definió una alianza, presumiblemente con La Libertad Avanza, tras una votación en la que tu sector perdió frente al de Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo. ¿Considerás necesaria una elección interna para resolver estas diferencias?

La suspensión de las PASO en Argentina, en la que participó el diputado De Loredo, vulnera el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes, según establece la Constitución Nacional, la Ley de Partidos Políticos y la carta orgánica de la Unión Cívica Radical. Como radicales, debemos garantizar elecciones internas para que los afiliados seleccionen a sus candidatos. Lamentablemente, Ferrer y De Loredo han dilatado este proceso, impidiendo que se realice la interna prevista para el 10 de agosto, a pesar de la orden del juez federal electoral de Córdoba. Esto refleja una falta de compromiso con la democracia interna del partido.

¿Qué opinás de la decisión de la conducción del radicalismo de aliarse con el partido de Javier Milei, a pesar de no compartir ideas?

Aliarse con un partido como La Libertad Avanza, con el que no compartimos principios, es una trampa. Buscan cargos o espacios políticos en lugar de defender las ideas históricas del radicalismo. Esto no solo contradice nuestra doctrina, sino que también perjudica la democracia. Algunos políticos, en su afán por mantenerse en el poder, actúan como oportunistas, cambiando de alianzas sin coherencia ideológica, lo que refuerza la percepción de una "casta" que vive del presupuesto público.

¿Por qué cuestionás las acciones de los diputados radicales que han apoyado políticas de Milei, como vetos o posturas contrarias a la educación superior?

Los diputados radicales que facilitan vetos o votan en contra de leyes que protegen la movilidad jubilatoria o el financiamiento de la educación superior traicionan la historia y los valores del radicalismo. Por ejemplo, se ha señalado que los recursos destinados a la oficina de Manuel Adorni equivalen a lo que falta para financiar la educación superior. Como radical, no puedo apoyar eso. Nuestra tradición siempre ha defendido la educación y los derechos sociales, y debemos mantenernos firmes en esos principios.

¿Por qué creés que no se ha permitido una elección interna en el radicalismo de Córdoba?

Ferrer y De Loredo han demorado deliberadamente el proceso para evitar la interna, a pesar de que venimos pidiéndola desde febrero. El juez electoral ordenó realizarla, pero no hay tiempo material para organizarla antes del 10 de agosto. Esta maniobra evidencia una falta de compromiso republicano. Quienes dicen defender la República en los medios nacionales actúan de manera contraria al impedir la participación de los afiliados.

¿Cómo ves la situación actual del radicalismo a nivel nacional, considerando las alianzas de gobernadores radicales con distintos sectores, como Milei o Schiaretti?

El radicalismo está en crisis, pero no es un problema exclusivo nuestro; afecta a todos los partidos. No hay una línea clara: el presidente del partido, Martín Lousteau, tuvo un mal desempeño electoral en Buenos Aires y los gobernadores radicales toman decisiones dispares en cada distrito. Algunos, como en Mendoza o Chaco, han entregado listas a los libertarios, mientras otros buscan acuerdos con el peronismo. Esto refleja una falta de cohesión. Necesitamos un proyecto nacional que supere la grieta entre kirchnerismo y mileísmo, con ideas programáticas que ofrezcan certidumbre y respuestas concretas a los problemas del país.

¿Qué opinás de las declaraciones de Milei negando la existencia de la pobreza en Argentina?

Es inaceptable que el presidente niegue la pobreza. Basta con recorrer las calles de Córdoba para ver a cientos de personas durmiendo en la calle o luchando para llegar a fin de mes. Sus declaraciones muestran una desconexión con la realidad y una falta de responsabilidad como primera magistratura. Un presidente debe ser prudente y priorizar las necesidades de la gente, no minimizarlas.

Algunos sugieren que De Loredo busca una alianza con Milei para posicionarse como candidato a gobernador en 2027 con el apoyo presidencial. ¿Qué pensás de esa estrategia?

Entiendo la lógica, pero no la comparto. Aspirar a ser gobernador requiere trabajar con la gente, escuchar sus necesidades y construir un programa sólido, no buscar el respaldo de un presidente para obtener un cargo. Tanto De Loredo como Luis Juez parecen seguir esa estrategia, pero yo quiero ser una alternativa al peronismo en Córdoba, que lleva 25 años en el poder. La alternancia se logra con propuestas serias y contacto directo con la ciudadanía, no con oportunismos políticos.

¿Creés que la idea de un frente nacional que incluya a radicales y peronistas, como plantean algunos gobernadores, es compatible con tu crítica a las alianzas locales?

A nivel nacional, es necesario construir un frente basado en un programa racional que promueva la unidad y la certidumbre, incluyendo a diversos sectores políticos. En Córdoba, sin embargo, competiremos con el peronismo porque queremos ser la alternancia al poder que han mantenido por 25 años. La unidad nacional no implica acuerdos locales automáticos; cada distrito tiene su dinámica.

¿Qué reconocés de positivo en la gestión de Javier Milei y en qué lo criticás?

Reconozco su decisión de buscar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, pero no comparto el costo social de sus medidas. Priorizar el equilibrio a expensas de los discapacitados, el Garrahan o la educación superior refleja una falta de sensibilidad. Las políticas deben tener prioridades claras y no atropellar derechos esenciales.

Como exintendente de Córdoba, ¿cómo ves la situación actual de la ciudad?

La ciudad está en una situación crítica. Durante mi gestión, redujimos el número de empleados de 14.500 a 11.900 y mantuvimos una estructura austera con 330 funcionarios. Hoy, se estima que hay más de 22.000 empleados y 600 funcionarios, duplicando los costos. La limpieza y el transporte son deficientes, y no se han avanzado en licitaciones clave. La gestión actual ha desmantelado los esfuerzos de ordenamiento que hicimos.

¿Sentís que dejaste una “pesada herencia” en la ciudad, como afirmó el actual intendente?

No, en absoluto. Dejamos una ciudad ordenada, con 45.000 luminarias LED instaladas y el 95% de la Plaza España terminada. Si hubo una herencia pesada, ¿por qué aumentaron los empleados a 21.000? Goberné sin apoyo provincial ni nacional, a diferencia de la gestión actual, que recibió importantes recursos. La diferencia está en la falta de gestión eficiente.

¿Creés que el radicalismo está en descomposición o en riesgo de desaparecer?

No sólo el radicalismo, sino todos los partidos están en crisis, al igual que la democracia. Hay una corriente global que desprestigia las instituciones y fomenta posturas totalitarias. En el radicalismo, hemos descuidado la vida interna y el debate de ideas. La decisión de algunos sectores de aliarse con la ultraderecha sin discusión interna agrava esta crisis. Necesitamos revitalizar los partidos y fortalecer la democracia con propuestas claras.

¿Qué libro recomendás?

Recomiendo "Los cuatro acuerdos", de Miguel Ruiz. Es un libro breve que explora principios toltecas para vivir mejor y cumplir nuestro rol en la sociedad, recordándonos que nuestro paso es temporal y que debemos actuar con responsabilidad hacia las futuras generaciones.

Entrevista de Sergio Suppo.