Agustín Laje, en Cadena 3: "La luna de miel de Milei nunca se acabó"

En una entrevista exclusiva con Sergio Suppo para "La Argentina, Hoy", en Cadena 3 Argentina, el politólogo cordobés Agustín Laje, figura prominente y pensador influyente dentro del esquema de pensamiento del gobierno nacional de La Libertad Avanza, dialogó sobre su rol, el presente y futuro del gobierno de Javier Milei, y la realidad política y económica del país.

Laje, quien dirige la Fundación Faro, una "usina de pensamiento" que apoya las ideas de la libertad en Argentina, compartió su visión sobre el impacto de las reformas y las próximas perspectivas electorales.

Agustín, te presentamos como un "influencer", "ideólogo" e "intelectual" que aporta ideas e influye sobre el pensamiento de La Libertad Avanza y del propio presidente Javier Milei. ¿Cómo te definirías vos?

Mirá, la categoría influencer no me gusta demasiado porque cualquiera que haga algo más o menos llamativo en TikTok se convierte en influencer. Yo soy politólogo y he escrito libros desde bastante más joven, los cuales han generado una influencia específica en el mundo de las ideas de lo que genéricamente podemos llamar las derechas, particularmente dentro del campo libertario. Por eso, actualmente dirijo la Fundación Faro, que es una usina de pensamiento que apoya las ideas de la libertad en Argentina e impulsa la formación política de muchos jóvenes en el país.

¿Quién ha influido más? ¿Vos sobre el presidente Milei, o él sobre vos?

Él ha influido en mí mucho más de lo que yo puedo haber influido en él. Lo conozco desde 2016 y organicé un evento en Córdoba a fines de 2017 al que él vino. Recuerdo una anécdota de ese entonces: hubo un paro de Moyano y él no pudo tomar el vuelo a Córdoba, así que tuve que salir en auto a buscarlo hasta Buenos Aires. Aceptó esa "locura", lo cual para mí hablaba de su grandeza y compromiso ético con las ideas. Fue un viaje duro, pero lo aceptó, y en ese momento no me imaginaba que estaba invitando a Córdoba a quien años más tarde ganaría la segunda vuelta con la cantidad absoluta de votos más importante de la historia argentina.

¿En qué momento creés que se encuentra hoy el gobierno de Javier Milei?

Está a un paso de ganar músculo legislativo, que es lo que le falta para poder impulsar una serie de reformas muy ambiciosas con contenido filosófico libertario, que apuntan a la desregulación, el achicamiento del Estado, la quita de impuestos y la baja de cargas fiscales. Hasta ahora, la traba ha sido el Congreso, donde La Libertad Avanza tiene un porcentaje bajo de diputados y senadores. Esta situación va a cambiar en diciembre, y esperamos que La Libertad Avanza haga una gran elección nacional, con encuestas mostrando entre 40 y 45 puntos.

¿Las reformas económicas han surtido efecto? ¿Qué se puede decir sobre el ajuste?

Las reformas económicas han surtido efecto incluso más rápido de lo que muchos creíamos. La inflación, principal motivo por el que los argentinos votaron a Milei, ha sido neutralizada con grandes éxitos, midiendo entre 1 y 2% después de un 25,5% mensual en diciembre de 2023. La gente va a votar para convalidar estas reformas.

Lo que ha pasado en estos meses, en este año y medio, llegó para quedarse. Lograr el equilibrio fiscal no es negociable para el gobierno; están dispuestos a vetar cualquier ley que ponga en riesgo esta "ancla fiscal", que es el fundamento principal de su economía política y sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. A partir del año próximo, habrá una profundización de este modelo y un ajuste aún más férreo para la política. Se ha ajustado sustancialmente el Estado, con más de 50.000 empleados públicos desafectados y el cierre de numerosos "chiringuitos" políticos o ministerios enteros como el de la mujer. El grado de desastre económico generado por el kirchnerismo hizo inevitable que el reacomodamiento de las cuentas nos cueste a todos. A pesar de lo que se dijo, el ajuste sirvió para domar la inflación rápidamente, Argentina ya crece interanualmente alrededor de un 7%, y hubo una caída de la pobreza del 25%, con 11 millones de personas saliendo de la pobreza en apenas un año y medio. Esto no es propaganda, ya que universidades de las más importantes del mundo, como Oxford y Stanford, están estudiando lo que sucedió en Argentina.

¿Ha cambiado la demanda de la sociedad? ¿Qué ven las encuestadoras?

Sí, la demanda ya ha cambiado. Las encuestadoras están viendo que la inflación, que era el puesto número uno de preocupación en 2023, ahora está en el tercer puesto. Lo que está subiendo en la consideración pública es el desempleo, aunque los números de empleo ya empiezan a revertirse. La pobreza, ligada a los ingresos y a "llegar a fin de mes", también estaba subiendo en la demanda de la sociedad, pero al resolverse uno de los grandes problemas, significa un buen síntoma para el gobierno.

Otro gran tema que estaba segundo en el ranking era la inseguridad, y los números del Ministerio de Seguridad han sido muy buenos: se han reducido las tasas de homicidios y el plan contra el narcotráfico en Rosario ha generado efectos positivos rápidamente. Incluso los homicidios contra mujeres cayeron un 15%, cuando en los últimos 10 años venían creciendo exponencialmente.

Si el gobierno logra entre 40 y 45 puntos en las próximas elecciones, ¿seguirán necesitando alianzas políticas en el Congreso?

Sin dudas. Aunque los libertarios puedan pasar de 30 a unos 80 diputados y de 12 a 15 senadores, el quórum es 129 diputados y 37 senadores, por lo que seguirán necesitando alianzas políticas.

Lo que Milei llama la "casta política" ha colaborado hasta cierto punto, por ejemplo, para evitar un veto o en la ley bases (aunque no en su versión original) y en el acuerdo con el Fondo Monetario. Una parte de la oposición, como "los radicales con peluca" y en gran medida el PRO, ha colaborado. Si hay un gran triunfo en octubre, no solo se reconfigurará el Congreso, sino también el imán que generan las ideas políticas. Milei ha sido muy claro con su mensaje de "tabula rasa", abriendo el partido a personas que quizás no eran libertarias antes, pero que ven que la opinión pública y las recetas económicas funcionan. Se producirá una "especie de conversión política", donde muchos se plegarán al gobierno porque sus discursos tradicionales han quedado "muy desgastados".

Se rumorea tu nombre como primer candidato a diputado en Córdoba. ¿Hay una aspiración política en vos?

Mi ritmo de vida es complicado: estoy haciendo un doctorado en España que me demanda 4 meses al año, otros 4 meses en Córdoba, y los 4 restantes viajando por el continente americano y europeo dando conferencias. Sobre la política, creo que en algún momento me va a tocar "descender al barro político"; será casi inevitable. Donde el presidente me considere que debo estar, allí estaré. Sin embargo, a cortísimo plazo, tengo un impedimento material: debo terminar el doctorado, lo cual será a mediados del año próximo. Entonces, lanzar una candidatura ahora sería casi imposible.

¿Cómo encaja el peronismo de Córdoba en este esquema?

Creo que el peronismo de Córdoba está muy avejentado. Ha sido superior a las gestiones radicales, lo que hace que el cordobés confíe en él siempre que no se confunda con el kirchnerismo. Pero ha quedado viejo. Incluso, gente de adentro del gobierno me ha confirmado que esperan una "paliza" en octubre. Una figura como Schiaretti hoy puede estar "vieja" porque las circunstancias políticas han cambiado; hoy la gente cree que el gobierno debe seguir recortando el gasto público (63%), que el déficit fiscal es el principal motivo de las crisis económicas (58%), y que hay que seguir desafectando empleados públicos (más del 55%).

¿Por qué crees que hay que habilitar una cierta "violencia verbal" para la batalla cultural?

Los resultados están a la vista. Había una necesidad de que se dijeran las cosas de frente y con una carga emocional que contagiara a personas que no tienen la posibilidad de hablar por sí mismas, quienes decían: "Este tipo está diciendo lo que yo quería escuchar". Eso fue Milei. Desde una óptica política, a Milei le ha venido bien ser como es, y gran parte de su triunfo pasa por su forma de ser, su estética y oratoria que representaron lo que las clases bajas y medias bajas, que nunca abrazaron al macrismo, querían.

No se puede asegurar que esto mantenga el mismo plus en el futuro, pero la imagen positiva de Milei nunca sufrió un descenso pronunciado; hoy está por encima del 50%. La "luna de miel" nunca se acabó. Esto sugiere que no molesta tanto a la gente que Milei tenga formas rudas, sobre todo contra opositores políticos como Cristina Kirchner o Axel Kicillof, que generan indignación en el público.

¿Entonces, estás "en el barro de la política"?

Para nosotros, la política es un medio para que determinadas ideas se hagan efectivas. En la medida en que estas ideas están permeando el aparato del Estado y generando cambios, y yo estoy empujando estas ideas y transformándolas en acciones desde mi humilde lugar, entonces sí, es cierto, tengo toda la razón.

Para finalizar, ¿podrías recomendarnos un libro?

Uno para empezar, te diría "Sobre el poder" de Bertrand de Jouvenel, un filósofo político francés del siglo XX, que disecciona cómo el poder tiende a crecer de manera casi indefectible. Se conjuga bien con "Camino de Servidumbre" de Hayek, siempre citado por Milei. Otro que me gustó mucho, ya saliendo de la política, es "El aroma del tiempo" de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano. Me parece un ensayo muy nostálgico sobre el valor fundamental que tiene el tiempo para la cultura humana.

