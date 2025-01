Un avión de pasajeros chocó en el aire con un helicóptero militar en EE.UU.

Dieciocho cuerpos fueron recuperados del río Potomac tras la colisión que ocurrió el miércoles entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar cerca del aeropuerto Ronald Reagan de Washington, DC, según informaron medios locales.

Los socorristas no hallaron supervivientes en el río donde se estrellaron los aparatos, y las labores de rescate continuaron, indicó la cadena CNN.

American Airlines, la aerolínea que operaba el avión, comunicó que a bordo se encontraban 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Además, la compañía estableció una línea directa para los familiares de los ocupantes de la aeronave.

Por su parte, CNN también reportó que en el helicóptero Blackhawk viajaban tres soldados, según una fuente del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en el que afirmó haber sido "completamente informado sobre el terrible accidente" y que estaba "monitoreando la situación y brindará más detalles a medida que surjan".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en la red social X que el Pentágono estaba siguiendo de cerca la situación y estaba "preparado para ayudar si es necesario".

/Inicio Código Embebido/

Someone tell me how this is not intentional ? A Blackhawk casually running into an American Airlines passenger plane? Come on. #planecrash #potomac #DC #Reagan pic.twitter.com/XqOM6X1GkT

/Fin Código Embebido/

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que la colisión en el aire ocurrió alrededor de las 21 hora del Este (02:00 GMT del jueves), involucrando un vuelo regional que había salido de Wichita, Kansas, y un helicóptero militar Halcón Negro.

Como consecuencia del accidente, todos los aterrizajes y despegues desde el aeropuerto Ronald Reagan fueron suspendidos.

/Inicio Código Embebido/

Absolutely speechless. I selected this apartment so I could watch the planes take off and land every night; never imagined I’d look out the window to see this.



Praying for the folks onboard American Airlines Flight 5342. I’m so sorry I can’t string together a better sentence. pic.twitter.com/EBd6w2TB7r