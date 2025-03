Reinas, reyes y príncipes europeos: vidas de telenovela, dramas de gente común

Para los medios periodísticos de Europa, cualquier información o rumor que protagonice un miembro de las familias reales de monarquías parlamentarias es apreciada y seguida con gran interés por un alto porcentaje de la población, sobre todo si esos miembros pertenecen a la línea de sucesión al trono, es decir, son herederos de la corona.

Pero últimamente, Reino Unido, España y Países Bajos ocupan, en ese orden, los primeros lugares por la generación de noticias que van desde una enfermedad hasta una nueva pareja real o los estudios de los jóvenes príncipes y princesas.

Inglaterra

Más allá de que son los ingleses quienes siempre han acaparado portadas como ninguna otra Casa Real europea.

Actualmente, al cáncer de próstata descubierto al rey de Inglaterra, Carlos III, por el que fue operado el 26 de enero de 2024 en The London Clinic, se sumó el ingreso ese mismo día, horas después, en el mismo centro de salud, de la princesa Catalina (Kate Middleton), esposa de Guillermo, hijo mayor de Carlos y príncipe heredero de la corona.

Pero también apareció fugazmente en imágenes un personaje cercano al palacio de Buckingham, Sarah Rose Hanbury, calificada como “amante” del príncipe Guillermo por medios ingleses y del resto de Europa.

Tanto fue el revuelo de versiones que la propia Sarah Rose, marquesa de Cholmondeley por su boda con el marqués David Cholmondeley, comunicó por medio de sus abogados que las versiones de su romance con el príncipe son “totalmente falsas”.

El otro argumento que dio que hablar con decenas de versiones fue el triste anuncio, el año pasado, de la propia princesa Kate asumiendo su problema de salud: un cáncer, por el que ha debido someterse a sesiones de quimioterapia.

La diferencia entre la comunicación oficial del problema del rey Carlos III y el de Kate es que el rey entró y salió por la puerta principal de la citada clínica, mientras que la futura reina consorte lo hizo por puertas secretas de la misma y nadie informó a tiempo sobre el porqué de la internación ni tampoco qué sucedió mientras estuvo allí.

A pesar de que se aleja cada tanto de actividades oficiales, la prensa inglesa subraya que últimamente se ha visto a Kate de buen aspecto y generalmente junto a su esposo, el príncipe heredero.

Incluso se ha difundido un mensaje suyo en el que, entre otras cosas, reconoce: “La vida, tal como la conoces, puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar la manera de navegar en aguas tormentosas”.

Para los expertos en la imagen de la familia real inglesa, estas idas y vueltas sobre el estado de salud de la princesa han provocado una de las peores crisis de imagen de la corona en muchos años, solo comparable con la indecisión de la reina Isabel II de asistir o no a los funerales, en septiembre de 1997, de Diana de Gales, su por entonces ya exnuera, pero madre de los príncipes Guillermo y Enrique, fallecida en un accidente automovilístico.

España

Mientras tanto, en España, las versiones sobre alguna relación extramatrimonial de Letizia, la reina consorte, abundaron en 2024, con fotos incluso del señalado como su amigo especial, un tal Jaime del Burgo, abogado y empresario, exesposo de Telma Ortiz, hermana de la reina.

Pero los rumores no surgieron de suposiciones, sino de las propias declaraciones de Del Burgo cuando reveló que mantuvo una relación amorosa con la reina.

Y la confesión la hizo en su cuenta personal de X. El abogado de Del Burgo terminó borrando los “tuits” por el escándalo provocado, pero luego volvió a publicarlos. Y ahora se espera un libro autobiográfico de Jaime del Burgo que podría traer más polémicas.

Pero el matrimonio real se muestra muy unido y feliz en lo que va de 2025, e incluso han comenzado a salir como una pareja más por las calles de Madrid, con escasa custodia, y participan en actividades no formales, como actos comunitarios, etcétera.

Para han cubierto la información de la familia real española durante varios años desde Madrid y para España, este clima de versiones no se conocía en tiempos del ahora rey emérito Juan Carlos, hasta que, sobre el final de su reinado, estallaron con más fuerza trascendidos y fotos suyas con mujeres de su cercanía, especialmente con la aristócrata y empresaria danesa Corinna Larsen, con quien, según se publicó, tuvo una relación de cinco años y que luego ella habría filtrado a la prensa a través de su podcast titulado “Corinna and the King”.

Pero estas murmuraciones fueron superadas por las más recientes revelaciones públicas de otra ex amante de Juan Carlos, la actriz y vedette española Bárbara Rey.

Grabaciones de los años 90 con la voz del rey emérito, en tiempos de estar sentado en el trono, han sido publicadas recientemente por un sitio español. Allí se oye dialogar a Juan Carlos con su amante y dice, entre otras muchas expresiones, que su esposa, la reina Sofía, “cumple de maravillas su papel y no se va con otro”.

Informe de Luis Eduardo Meglioli