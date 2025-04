Macron afirmó que Ucrania está dispuesta a una tregua incondicional

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó el sábado que Ucrania está preparada para un cese al fuego incondicional.

Macron compartió en su cuenta oficial en X que mantuvo un intercambio "muy positivo" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante su encuentro en Roma.

Very positive exchange today with President @ZelenskyyUa in Rome.



Ending the war in Ukraine — this is the goal we share with President Trump.



Ukraine is ready for an unconditional ceasefire. President Zelensky reaffirmed it to me today.… pic.twitter.com/7HL2LWnAlG