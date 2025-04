Explotó un depósito de combustible en un puerto de Irán: 4 muertos y 500 heridos

Al menos cuatro personas perdieron la vida y 516 resultaron heridas en una gran explosión ocurrida hoy en el puerto de Shahid Rajaee en la ciudad de Bandar Abbas de la provincia meridional iraní de Hormozgan, informaron medios locales.

Los heridos han sido trasladados a centros médicos cercanos, dijo Babak Yektaparast, portavoz de la Organización de Servicios Médicos de Emergencia de Irán, a la agencia semioficial de noticias Fars.

Just few hours after the explosion in Bander Abbas, there was another explosion in the not so distant Shahid Rajaee Port in Iran.

There is no confirmation that the explosions are linked, but the coincidence is suspicious.

In the videos, you can see how starts with orange… pic.twitter.com/8nsAO1rzpa