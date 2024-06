FOTO: "All Eyes on Rafah": la historia de la imagen ultra viral en redes sociales.

La imagen generada por inteligencia artificial (IA) que muestra miles de campamentos para desplazados palestinos y el lema "All Eyes on Rafah" ("Todos los ojos puestos en Rafah"), se volvió ultra viral en las redes sociales durante la última semana y fue compartida por más de 50 millones de usuarios de Instagram, entre otras plataformas.

Esta imagen trascendió a nivel global tras el ataque aéreo de Israel en la ciudad palestina de Rafah, ubicada a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Gaza, que dejó al menos 45 civiles locales asesinados y cientos de personas que debieron ser atendidos por quemaduras graves, fracturas y heridas por las metrallas israelíes.

En ese marco, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el ataque del domingo por la noche no pretendía causar víctimas civiles.

"En Rafah, ya hemos evacuado a cerca de un millón de residentes no combatientes y, a pesar de nuestro máximo esfuerzo por no dañar a los no combatientes, algo salió trágicamente mal", sostuvo en un discurso en el Parlamento que fue interrumpido por los gritos de funcionarios de la oposición.

Los sobrevivientes contaron que las familias estaban por dormir cuando el ataque alcanzó el barrio de Tel al-Sultán, donde miles de personas se refugiaban después de que las fuerzas israelíes iniciaran hace más de dos semanas una ofensiva terrestre en el este de Rafah.

Este ataque, donde asesinaron al menos a 45 civiles palestinos, generó la condena de líderes mundiales a Israel, que instaron a aplicar una sentencia del Tribunal Mundial para detener la ofensiva, que parece no tener fin pese a las consecuencias que genera.

Según informó BBC, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, describió las escenas como "desgarradoras"; sin embargo, dijo que no habría cambios en la política estadounidense respecto al conflicto con Palestina.

Además, se pueden ver imágenes en las redes sociales tras el ataque que son realmente dantescas, ya que la cruda matanza arrasó sin distinción de edad ni género.

Tras el crudo ataque a los campamentos en Rafah, la imagen se hizo viral luego de que un joven de Malasia la publicara en sus redes sociales, según las conclusiones del servicio árabe de la BBC.

Cabe recordar que más de 36 mil personas murieron en Palestina por ataques de Israel, en el marco de la contraofensiva al país, luego de que el 7 de octubre pasado el grupo fundamentalista de Hamás penetró en Israel, asesinó a 1.200 personas y secuestró a 252.

Por ello el gobierno de Netanyahu inició una ofensiva militar sobre Gaza que inició en el norte de la Franja, por lo que cientos de miles se desplazaron al sur, donde ahora volvieron a atacar.

En efecto, tras la decisión del mandatario israelí de continuar la ofensiva en Rafah, el representante de la Organización Mundial de la Salud en los territorios palestinos ocupados, Richard Pepperkorn, afirmó en febrero ante un grupo de periodistas que "todos los ojos están puestos en Rafah".

El mundo se hizo eco de esa frase y en los meses siguientes se vio en manifestaciones y expresiones alrededor de todo el mundo, con el objetivo de que no vuelvan a atacar la ciudad donde están desplazados los ciudadanos palestinos civiles.