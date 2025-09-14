Instituto le ganó a Argentinos Juniors en Alta Córdoba y respira

Instituto le ganó Argentinos Juniors en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol y respira en un momento complicado.

El equipo de Daniel Oldrá venció al "Bicho" por 2-0 con dos goles de penal. El primero de Alex Luna y el segundo de Gastón Lodico, sobre el final.

Por otro lado, el defensor Francisco Álvarez vio la tarjeta roja a los 43’ de la segunda mitad en la visita y dejó a su equipo con diez jugadores con poco tiempo para el final de la partida.

Con este resultado, el “Bicho” de La Paternal no pudo meterse entre los ocho primeros de la Zona A del campeonato local para disputar los Playoffs y dejó escapar puntos importantes en la tabla anual para pelear por un puesto en la Copa Libertadores 2026.

Ahora, los dirigidos por Nicolás Diez deberán recibir a Banfield en el recinto Diego Armando Maradona, el domingo 21 de septiembre desde las 19:00 por la novena jornada del certamen.

Por su parte, el cuadro cordobés quedó en la undécima posición con 9 puntos, mismos que Atlético Tucumán (8°), último clasificado de momento a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

A los 41 minutos del primer tiempo, el árbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima a favor de La Gloria por una supuesta sujeción de Sebastián Prieto sobre Nicolás Cordero. En tanto, Alex Luna fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos. El delantero remató al medio mientras que Diego Rodríguez, arquero de Argentinos Juniors, se arrojó hacia la izquierda.

En una jugada idéntica, que también desató la polémica y el enojo del elenco de La Paternal, el juez principal volvió a sancionar penal para Instituto. Esta vez, quien disparó fue Gastón Lodico con igual resultado para sentenciar el triunfo a los 46 minutos del complemento.

