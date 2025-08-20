En vivo

Valentina Bassi: "Los jubilados y los discapacitados no pueden ser abandonados"

En una jornada de protesta frente al Congreso, la actriz destacó la importancia de garantizar una vida digna para personas con discapacidad y critica la falta de cumplimiento de leyes existentes.

En el marco de una jornada de protesta en la puerta del Congreso, un grupo de activistas se congregó para reclamar derechos fundamentales para las personas con discapacidad. 

La actriz Valentina Bassi, madre de un niño con autismo, en diálogo con Cadena 3 afirmó: "Argentina está unida a los derechos sobre las personas con discapacidad", y destacó la importancia de la convención que garantiza una vida digna para este sector de la población. "Solo estamos pidiendo eso, una vida digna y una calidad de vida", añadió.

Bassi, cuestionó la necesidad de una nueva legislación, señalando que "esta ley era totalmente innecesaria si el Ejecutivo cumplía la ley ya existente". Según su perspectiva, la falta de cumplimiento de las normativas actuales y la ausencia de aumentos en los aranceles llevaron a la creación de una ley de emergencia. "Como la ley ya existente no se cumple, tuvo que salir la ley de emergencia", explicó.

Valentina también resaltó la urgencia de elevar el tono de voz en sus reclamos. "¿Hace falta elevar el tono de voz o el reclamo para que se den cuenta las autoridades que los jubilados no pueden estar abandonados o las personas con discapacidad no pueden estar abandonadas? Sí, hace falta, por eso estamos acá", concluyó, evidenciando la frustración y la necesidad de atención hacia estas problemáticas.

Informe de Mauricio Conti.

