Subieron las acciones argentinas en Wall Street luego del discurso de Milei

El anuncio del presidente Javier Milei de que la Argentina está a punto de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional disparó el precio de las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street (ADR) y de los bonos de la deuda en dólares.

En feriado de Carnaval, los mercados mostraron optimismo por parte de los inversores.

Los bonos soberanos escalaron hasta 1,6% de la mano del Global 2041, seguido del Global 2035 (1,7%), Global 2041 (1,6%) y el Global 2030 (1,6%).

El riesgo país se mantuvo por encima de los 700 puntos básicos.

Las acciones de compañías argentinas que operan en Nueva York avanzaron hasta 8% de la mano de Transportadora Gas del Sur, Grupo Supervielle (7,7%), BBVA (6,6%) y Banco Macro (6%).

La Bolsa de Buenos Aires no operó por el feriado de Carnaval y tampoco lo hará el martes.

El sábado, el presidente Milei anunció que enviará al Congreso el proyecto de acuerdo con el FMI para su aprobación, aunque no hay certezas sobre el monto del nuevo préstamo.

El mercado confía en que el acuerdo con el FMI debería reducir la incertidumbre en el panorama cambiario, ya que persisten las reservas negativa en el Banco Central.

El economista Jorge Ingaramo analizó en Cadena 3 la situación económica de Argentina y destacó la repercusión del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso.

A pesar de ser feriado en el país, las acciones y bonos en Wall Street mostraron una suba inicial, aunque luego se estabilizaron. "La conversación que tuvo Gita Gopinath del Fondo Monetario Internacional (FMI) con (Santiago) Bausili y (Luis) Caputo el viernes fue bien recibida por los mercados", afirmó Ingaramo.

El economista destacó que el Gobierno espera nuevos fondos del FMI para aumentar las reservas del Banco Central. "El Fondo está pidiendo comenzar a levantar el cepo", explicó, y agregó que Milei mencionó que "no va a haber aumento en la deuda", lo que podría significar que el acuerdo no necesite pasar por el Congreso si no hay incremento en la deuda neta.

Ingaramo también abordó las exigencias del FMI, entre las que se incluye la eliminación del dólar BLEND, que actualmente afecta las reservas oficiales del país. "Al reemplazar la deuda del Tesoro con el Banco Central por deuda del Tesoro con el FMI, el Banco Central tendría esa plata de reservas", dijo.

Sin embargo, advirtió que "el Gobierno está obligado a arreglar con el Fondo de manera inmediata, porque no tiene otra salida".

Respecto a las liquidaciones del agro, Ingaramo indicó que, aunque aumentaron un 45% interanual en febrero, "no va a haber venta masiva, porque el productor siempre va a guardar un porcentaje importante de soja o de maíz".

También mencionó que el mercado espera el acuerdo con el FMI para conocer sus características y que "todos los papeles argentinos tuvieron caídas" en lo que va del año.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.