Preocupación en la Cámara Inmobiliaria argentina por el posible rechazo del DNU

La Cámara Inmobiliaria Argentina expresó su preocupación por la posible caída del DNU y como consecuencia, la vuelta a la vigencia de la ley de alquileres.

“Estamos preocupados porque volver al escenario que teníamos en la normativa sería un desastre. Los alquileres se regularizaron a partir de diciembre, volvió a aparecer la oferta y siguieron aumentando pero por debajo de la inflación, por lo tanto es favorable la última reglamentación en materia de alquileres”, expresó Iván Ginevra, director de la Cámara.

En ese sentido, destacó que en caso de que caiga la ley “hay que ver cómo reaccionan los legisladores, si sacan otro decreto o ley regularizando esto, porque hoy los datos ya hablaron”.

Ginevra explicó que lo habitual con el “mercado desregulado”, donde las partes se ponen de acuerdo en las condiciones de cada contrato, lo habitual es que la actualización sea “cada tres meses y con un índice de actualización por IPC”.

“La mitad de las propiedades están en dólares y se vieron beneficiados porque el dólar está más tranquilo que el peso. En diciembre del año pasado no se podía publicar propiedades en dólares, y ¿qué sucedió? ¿Publicaron todo en pesos? No, directamente se publicaba sin precios y los inquilinos no podía comparar”, sumó.

Entrevista de "Informados, al Regreso".