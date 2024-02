Desregulación de obras sociales: crecen voluntades por dejar el Arte de Curar

El DNU de desregulación de obras sociales generó un cimbronazo en entidades en las que los prestadores están obligados a afiliarse. Uno de los casos fue el Arte de Curar. El abogado Basilio Luis Sasian destacó que crecen en su estudio las consultas para dejar de aportar.

En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Sasian dijo que “todo el personal dependiente de esta caja en particular está muy afectado, porque no solamente los cautivos, no los dejan migrar, o si los dejan migrar le dicen, usted acá sigue pagando, sino que encima, si una persona deja de pagar y se va a otra prepaga u obra social, devenga deuda y lo ejecutan”. “Ahí nomás tenemos una violación del principio de enriquecimiento sin causa, que es cuando alguien gana dinero o gana una utilidad sin prestar ningún servicio”, planteó.

“El decreto lo que ha hecho es reafirmar la vocación del Gobierno Nacional de liberar, en el sentido de decir que cada uno con su cuota y con su dinero disponga lo que quiera. En un plano de igualdad, las obras sociales, estas cajas provinciales, van a tener que competir. El problema es que no están preparadas para eso”, expresó.

El letrado adelantó que en los últimos días aumentaron las consultas para desafiliarse, considerando también un aumento de la obra social estipulado para el mes de marzo. “No se puede obligar a la gente a permanecer. El derecho es lógico, es sentido común, no es otra cosa”, atendió.

“El trámite administrativo -para dejar de pertenecer- existe, pero lo que pasa es que las obras sociales que no aceptan la ley. Es una locura pero no la aceptan, dan excusas. Obligan porque no lo aceptan. Usted tendría que presentar una carta diciendo que renuncia y que a partir de tal va a hacer los aportes a tal obra social. El tema es que de esta manera estas empresas, porque realmente son empresas, se resisten a dejar mucho dinero en el camino y administrar fondos increíblemente cuantiosos en dinero. Lamentablemente tenemos que ir a un recurso de amparo”, concluyó.