Por qué la Corte Suprema no intervendría en la judicialización del veto

Diego Armesto, abogado constitucionalista, abordó la controversia sobre el veto a la extensión de la moratoria jubilatoria y la posible judicialización del tema. Según indicó a Cadena 3, es poco probable que la extensión prospere en la Cámara de Diputados.

Armesto afirmó que “difícilmente salga la extensión de la moratoria” y agregó que el Gobierno “afirma que lo va a judicializar”. Sin embargo, explicó que la Corte Suprema tiene un criterio consolidado que impide su intervención en cuestiones legislativas.

“Sería una locura que el Poder Judicial se meta en una facultad que está establecida en la Constitución”, enfatizó.

Sobre el debate en torno a la habilitación de sesiones extraordinarias, Armesto recordó que “el Congreso puede autoconvocarse” ante un bloqueo de su funcionamiento. Se refirió a la necesidad de que tanto diputados como senadores cumplan con la Ley de Administración Financiera, indicando que “hay omisión al cumplimiento de la ley” por parte de ambos lados.

Armesto coincidió y consideró que “cada uno habla por un lado”, lo que dificulta la resolución de esta problemática.

Finalmente, definió que, si el Senado rechaza el veto a la moratoria jubilatoria, “se promulga automáticamente”, lo que subraya la importancia de la actuación conjunta de los poderes del Estado en la resolución de este asunto que afecta a miles de jubilados en el país.

Entrevista de Informados al regreso