Mendoza impulsa la minería: oportunidades y desafíos en el sector

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó en diálogo con Cadena 3 el impulso a la minería en la provincia, señalando que se desarrolla una política de promoción de inversiones mineras tras más de quince años sin esta estrategia.

“Mendoza tiene un potencial geológico enorme, de hecho, cinco de las principales fajas geológicas que componen el cinturón del Pacífico están a la altura de Mendoza y San Juan”, afirmó Latorre, subrayando la importancia de este recurso para la economía local.

Actualmente, se lleva a cabo una audiencia pública en el distrito de Uspallata, donde se espera la participación de 1800 inscriptos. “Es una audiencia histórica donde en más de 10 días van a pasar opiniones en distintos sentidos, algunas más técnicas, otras más políticas, otras más personales”, explicó.

Respecto a la reciente eliminación de las retenciones a la exportación minera, Latorre comentó que el impacto inmediato en los proyectos de Mendoza es limitado, ya que estas retenciones se aplican solo cuando los proyectos están en producción. “Creo que esto tiene más de señales, de estímulo, de atracción de inversiones”, agregó.

Al ser consultada sobre la convivencia entre minería, energía y medio ambiente, Latorre destacó que no debe haber rivalidad entre industrias. “No hay ninguna razón para que la minería tenga que rivalizar con otras industrias”, expresó, haciendo hincapié en la necesidad de estrictos controles ambientales.

La ministra mencionó que el Código de Aguas de Mendoza establece un orden claro para el uso del agua, priorizando el consumo humano y la agricultura antes que la minería. “Si a eso le sumamos estrictos controles ambientales, pueden convivir como conviven en muchos lugares del mundo”, concluyó.