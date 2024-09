Desde Mendoza, Milei le dio "una clase de economía" a Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei sostuvo este viernes que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner "se olvidó de decir" en el documento que publicó que "una de sus formas de combatir la inflación era mentirla", y contrapuso con su postura respecto de que "la fórmula no es romper el termómetro, sino medir las cosas".

Así se expresó Milei durante su discurso en la Cumbre del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en la provincia de Mendoza.

En un análisis sobre la situación económica de Argentina, el presidente expresó su preocupación por el estado actual del país, señalando que "no solo son pensadas por el kirchnerismo, hay mucha más gente que piensa con estas cosas". Según indicó, estas ideologías contribuyeron a que Argentina, que alguna vez fue considerado el país más rico del mundo, "se cayera a la mitad de la tabla".

El mandatario enfatizó que "multiplicamos la pobreza por lo menos 10 veces" en los últimos 50 años, y alarmó sobre el hecho de que "el fisco se lleva el 70%". Agregó que "en el alimento de 350 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer". En su opinión, la responsabilidad recae en "toda la casta política", afirmando que "nosotros vinimos a arreglar todos estos despioles".

Además, se refirió a la caída del Producto Bruto Interno (PBI), señalando que "nosotros hacemos todo el grueso del ajuste", y comparó la situación actual con la de 2002, cuando el PBI cayó un 16% tras un ajuste. "El PBI en el primer trimestre cayó 5%, y en ese dato 5% es algo bastante notable", afirmó, sugiriendo que la situación no es tan alarmante como se presenta.

El presidente también destacó que, a pesar de las dificultades, "no sólo que estamos haciendo el ajuste y estamos bajando la inflación, sino que además tampoco cayó tanto la actividad". Enfatizó que la crítica hacia la casta política se debe a que "les estamos demostrando que son unos inútiles que no sirven para nada", y concluyó que "sacar el Estado del medio nos favorece y no es perjudicial, es algo que mejora nuestra calidad de vida".

El discurso contra Cristina

El Presidente eligió a la ex mandataria como destinataria de su discurso, después del cruce que ambos mantuvieron en redes sociales durante todo el día con motivo de la situación económica.

Milei señaló que Fernández de Kirchner "se olvidó de decir" en el documento que publicó este viernes que "una de sus formas de combatir la inflación era mentirla", y contrapuso con su postura respecto de que "la fórmula no es romper el termómetro, sino medir las cosas".

También afirmó el mandatario que en su espacio "no se quejan de la herencia" recibida porque, dijo, "en condiciones normales de presión y temperatura no gana la presidencia un liberal libertario".

"Tenemos claro que las condiciones sobre las que íbamos a llegar iban a ser algo al borde del colapso total", dijo y reiteró que "la inflación no la generamos nosotros, sino estos 20 años de populismo salvaje".

También le recomendó a la ex presidenta "tomar nota, sacar el cuaderno y el lápiz y anotar" sus definiciones sobre economía, al avdvertirle que "los que tenés al lado no te van a ayudar en nada porque generaron este desastre".

"Señora, no dejé de ser liberal libertario, lo que pasa es que soy liberal libertario, no liberal liber-tarado", insistió, al responder a una crítica que le había formulado Fernández de Kirchner.

También insistió en su postura de que el dinero "es un bien de intercambio indirecto", y le pidió a Fernández de Kirchner que "subraye" ese concepto.

"Que el devenir de la historia haya convertido al dinero en un papel que es falsificado por los bancos centrales del mundo es otro problema. Es la gran estafa de la historia de la humanidad que se llama Banco Central", expresó Milei.

Milei y Fernández Kirchner protagonizaron hoy un extenso cruce en redes sociales, en el que intercambiaron fuertes críticas por el curso de la economía.

Sturzenegger, en el día del paro aeronáutico: "!Qué locura tener una aerolínea del Estado¡"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso hoy en la cumbre de la IAEF en Mendoza, donde en coincidencia con el día del paro aeronáutico, sostuvo: "!Qué locura tener una aerolínea del Estado¡".

El funcionario se pronunció así en una extensa intervención en la segunda jornada de la convención del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas), donde hizo un repaso de las desregulaciones del Estado que se llevan hechas en la gestión actual y las que aún faltan.

En más de un pasaje desató aplausos de la platea de ejecutivos, único dirigente en conseguirlo junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich, quien habló en el inicio de la jornada.

El funcionario defendió la desregulación llevada a cabo por el Gobierno de Javier Milei, entre las que enumeró la internet satelital, los alquileres, las conexiones de vuelos, importación de autopartes, entre otros.

Si bien no hizo mención directa al conflicto salarial del sector aeronáutico que complicó este viernes los vuelos en algunas terminales aéreas del país, el funcionario manifestó su fuerte rechazo a que Aerolíneas Argentinas sea estatal en el mismo día de la huelga.

"!Qué locura tener una aerolínea del Estado¡ Cuando en el gobierno de la ex presidenta (Cristina Kirchner) el 80 por ciento de la sociedad estaba a favor", exclamó Sturzenegger.

En el primer tramo de su mensaje, el funcionario destacó que "el Presidente (Javier Milei) y su equipo cohesionado es lo que está cambiando la situación y hasta ya podemos hablar de lo hecho en estos 9 meses, podemos hablar del superávit fiscal, con decisiones valientes para reducir el déficit bajando gastos".

Por otro lado, se refirió a la reforma laboral que contiene la Ley Bases, al confirmar que la semana que viene se va a reglamentar y destacó que "les va a permitir a los empresarios diseñar su propia reforma laboral".

En ese sentido, hizo hincapié en el apartado de "sistema de cese, que es lo más importante porque les va a permitir a ustedes junto a los trabajadores, porque no lo va a hacer el Gobierno, será su propia reforma laboral, diseñar con el sindicato cómo es la relación laboral en términos de despidos y permanencia".

Informe de Laura Carbonari