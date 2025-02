Daniel Sabsay: “Todo es irregular y eso genera inestabilidad institucional”

La designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue generando controversia y cuestionamientos entre especialistas.

El reconocido abogado constitucionalista Daniel Sabsay expresó a Cadena 3 su preocupación por las irregularidades que rodean el proceso, calificándolo como un “disparate” que compromete la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del país.

El juramento de García-Mansilla, que tuvo lugar este jueves, y el de Lijo, postergado para la próxima semana, han puesto en el centro del debate las anomalías en el procedimiento.

Siempre Juntos Corte Suprema. Manuel García-Mansilla juró como nuevo juez Por otro lado, los ministros Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aún no han alcanzado un consenso respecto a la incorporación de Ariel Lijo.

Sabsay destacó que García-Mansilla ni siquiera obtuvo el despacho de comisión en el Senado, un paso clave en el proceso de designación. “¿Cómo incorpora a alguien que no tuvo despacho de comisión? Por lo menos es sorprendente”, señaló el experto.

En el caso de Lijo, la polémica se agrava por su doble rol: juez de primera instancia y potencial ministro de la Corte. Sabsay criticó duramente la decisión de la Cámara de otorgarle una licencia extraordinaria en lugar de exigir su renuncia. “Es una vergüenza. Si finalmente le dan el acuerdo, estaría siendo juez y ministro al mismo tiempo. Todo esto es irregular”, afirmó.

El constitucionalista no escatimó en adjetivos para describir el panorama actual: “inseguridad jurídica” e “inestabilidad institucional” son las consecuencias directas de un proceso que, según él, carece de lógica y transparencia.

“No logro entender qué beneficia al presidente con una situación tan irregular. Tiene un enorme costo político”, reflexionó, apuntando al rechazo masivo que ha generado la postulación de Lijo.

“Nunca un nombramiento tuvo tantos rechazos de sectores empresarios, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general”, subrayó.

Sabsay explicó que el proceso de designación de un juez de la Corte, según el artículo 99 de la Constitución Nacional y el decreto 222/03 firmado por Néstor Kirchner, es un “acto complejo” que requiere la propuesta del Ejecutivo y el acuerdo de los dos tercios del Senado, además de pasos adicionales como la presentación de declaraciones juradas y antecedentes.

Sin embargo, lamentó que estos controles “se están soslayando” en el caso actual, lo que lo lleva a cuestionar todo lo que ha enseñado durante décadas. “Se me rompió la constitución. Lo que he enseñado por años, evidentemente no sirve si el presidente hace lo que se le da la gana”, confesó.

Consultado sobre las presentaciones que diversas ONG y el Colegio de Abogados podrían realizar, Sabsay admitió que el futuro es una “incógnita”. No obstante, reafirmó su compromiso como docente y abogado: “Voy a seguir diciendo que el Estado de Derecho es un ideal al que debemos tender, sin flaquear. Algún día llegará”.

Finalmente, el especialista se pronunció en contra de la intención del Gobierno de ampliar la Corte Suprema. “No es necesaria. Sería para hacer una Corte a medida del Ejecutivo, como pasó en la época de (Carlos) Menem, que fue un desastre”, sentenció, recordando los intentos históricos de manipulación del máximo tribunal.

Entrevista de "Informados, al Regreso".