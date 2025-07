Crisis en la Petroquímica Río Tercero: dictaron la conciliación obligatoria

Río Tercero se encuentra en una situación crítica tras el despliegue de fuerzas policiales en la petroquímica local. Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímicos, confirmó que desde las 4 de la mañana, la fábrica fue militarizada y se están ejecutando despidos masivos.

Informó que se prevén alrededor de 124 despidos, afectando tanto a afiliados como a trabajadores jerárquicos. "Es devastadora la situación. Esta fábrica ya había ejecutado 140 despidos en octubre del año pasado, lo que hace un total de más de 250 despidos en los últimos meses. Un desastre para Río Tercero", expresó a Cadena 3.

Los trabajadores se encuentran en huelga y algunos se encerraron dentro de la planta, mientras que otros no pudieron ingresar. Un grupo procedió a la quema de cubiertas en el ingreso.

Por la tarde de este lunes, se dictó la conciliación obligatoria, que rige desde las 0 de este martes, según indicó a Cadena 3 Gabriel Cuaino, secretario del gremio.

Felici, por su parte, agregó más temprano: "Estamos bajo el derecho de huelga, sin entender por qué se están realizando despidos sin previa comunicación".

La situación se agrava debido a que la empresa no ha cumplido con acuerdos previos y ha roto procedimientos preventivos de crisis ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba. "No nos han pagado el salario de junio, por lo cual estamos en huelga", afirmó Felici.

El sindicato declaró previamente a la conciliación un paro total de actividades que afectó no solo a la petroquímica, sino también a otras empresas del polo químico. "Estamos hablando de una masacre laboral en Río Tercero", enfatizó Felici, quien solicitó la intervención del municipio y del gobierno provincial ante esta crisis.

En una población de 45.000 habitantes, se han registrado unos 300 despidos directos desde octubre. Felici concluyó: "Esto es un problema social y de la economía regional".

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, habló con Cadena 3 y confirmó que "no cierra la empresa, pero sí hablan de una reestructuración", aunque no pudo especificar el número exacto de despidos.

Ferrer expresó su preocupación por el impacto que esto tendrá en las familias afectadas, señalando que "la verdad que la empresa no hizo pública la información en ningún momento" y que "es una situación muy delicada".

El intendente subrayó que "Atanor no está en la misma situación" que la petroquímica en crisis y que "tiene que sacar su producción". Ferrer indicó que se comunicará con el Poder Judicial y la Policía para desbloquear el acceso a Atanor. "Las medidas con el resto del polo químico no tienen sentido, no tienen justificación", agregó.