Bornoroni cruzó a Llaryora por obras: "No prioriza lo que piden los cordobeses"

El diputado nacional Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), está en Córdoba -en la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac)-, desde donde le contestó a Martín Llaryora luego de que el mandatario cordobés dijera que, "si la Nación no termina la autopista de ruta 19", pedirá su traspaso a la Provincia.

En ese marco, en diálogo con Cadena 3, Bornoroni expresó: "El gobernador tiene que asignar los recursos de la provincia correctamente. El intendente Daniel Passerini irá a Buenos Aires a pedir por subsidios para el transporte. Entonces, debe reasignar los recursos de los cordobeses a los cordobeses y no a rutas nacionales. La asignación de los recursos que está haciendo el gobernador no es la correcta: no está priorizando lo que los cordobeses le están pidiendo. Está queriendo darle prioridad a una ruta, cuando hay otras necesidades que son prácticamente básicas, que es el transporte, que tiene problemas graves".

Además, el diputado habló sobre la actualidad de la Ley Bases y señaló que actualmente tienen en su poder "un dictamen con algunas modificaciones que no son de fondo".

"Hay que ver, después del debate, cómo termina esta ley siendo aprobada en Senado, que tendrá que volver a la Cámara de Diputados", señaló.

Sobre la misma ley, amplió: "Creemos que habrá un cambio importantísimo en Argentina y que son las herramientas que está necesitando hoy el Presidente. Todos los artículos que se han ido dejando de lado en la Ley Bases volverán a las comisiones y a la Cámara de Diputados, para que sigamos trabajando y se dé el debate de cada uno de los artículos que no pudimos dar o no han sido aprobados".

Por otra parte, se refirió a la reciente suba de haberes de los senadores y criticó esta decisión: "Cuando el 50 por ciento de pobres que tiene la Argentina estén en una situación mejor o vaya mejorando, recién ahí se puede hablar. Pero ahora la política, que es la encargada de solucionar los problemas del argentino, no tiene que estar primero que los argentinos, que están padeciendo una situación de pobreza".

Sobre el problema existente en torno a la falta de GNC en el país, reconoció que es necesario realizar inversiones significativas en hidrocarburos para evitar futuros problemas energéticos y responsabilizó a la gestión anterior: "La intervención del Estado ha roto el sistema energético argentino. Por eso, nos quedamos con las estaciones de servicio de GNC sin gas. Eso marca la desidia que hubo en el gobierno anterior".

Consultado sobre el reciente comunicado del Ministerio de Capital Humano admitiendo errores administrativos relacionados con alimentos próximos a vencerse y mal desempeño por parte de funcionarios públicos, por lo que echaron al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, Bornoroni consideró correcta la decisión del gobierno de desplazar a los funcionarios involucrados y corregir el problema: "Tenemos que tener los mejores jugadores en la cancha y el jugador que pasó el tiempo y no dio el resultado que pretendíamos se corre y viene otro".

En cuanto al armado político de La Libertad Avanza para las próximas elecciones en Córdoba, el funcionario afirmó que están trabajando en todo el territorio y que es necesario tener más representantes en el Congreso y Senado. "Si no, tenemos una debilidad, que somos minoría, y se nos complica la cuestión de las leyes", admitió.

Consultado sobre si le gustaría ser candidato a gobernador, manifestó su compromiso de aportar desde el lugar en que se encuentra para mejorar la situación de los cordobeses y argentinos. Y concluyó: "Voy a estar en el lugar en que me pidan que esté, pero todo me gusta. Me gusta hoy que soy diputado y presidente del bloque de La Libertad Avanza. Sin lugar a dudas que me cuesta, pero estoy contento de poder aportar mi granito de arena".

Informe de Jorge Mercado. Entrevista de "Informados, al regreso".