Argentina: menos nacimientos, más mascotas y el auge de hogares unipersonales

Un reciente estudio de la Universidad Austral, pone en evidencia transformaciones significativas en las estructuras familiares y el comportamiento social en Argentina.

En los últimos diez años, la natalidad ha caído un 25%, la edad promedio para la primera maternidad subió de 25-29 a 32-34 años, y los hogares unipersonales se han duplicado, marcando una tendencia única en Latinoamérica.

La doctora Dolores Dimier de Vicente, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia, en diálogo con Cadena 3 expresó: “Estamos frente a un fenómeno de gran agudeza. La baja natalidad responde a factores culturales, estilos de vida y expectativas distintas, no solo a cuestiones económicas”.

La postergación de la maternidad, influida por el desarrollo laboral femenino y leyes laborales desactualizadas, reduce las probabilidades biológicas de tener hijos y limita la posibilidad de familias numerosas.

“La brecha entre los horarios laborales y escolares, o licencias por maternidad de solo dos o tres días, dificultan conciliar familia y trabajo”, agregó.

El estudio también destaca el crecimiento de hogares unipersonales, especialmente entre jóvenes, una tendencia que duplica a la de países como Uruguay o Chile.

“Vivir solo es caro, pero es una elección cada vez más común, reflejando un individualismo en los proyectos de vida”, señaló Dimier.

Paralelamente, los hogares multigeneracionales, comunes en otros países latinoamericanos, disminuyen en Argentina.

Otro fenómeno en auge es la humanización de las mascotas, que sustituyen en parte el rol afectivo de los hijos.

“Las mascotas ofrecen afecto y compañía, pero no exigen el compromiso existencial de la paternidad. Son vínculos reversibles, a diferencia de criar un hijo, que implica un proyecto de vida”, explicó la experta.

Aunque las mascotas satisfacen necesidades emocionales, no reemplazan la realización personal que conlleva la crianza.

El aumento de la esperanza de vida también plantea desafíos, como el cuidado de adultos mayores y la “economía plateada”, que abre oportunidades para personas mayores de 60 años.

Dimier subraya la importancia de la intergeneracionalidad: “El cuidado es el eje de las familias argentinas, con abuelos cuidando nietos o padres ancianos. Pero debemos preguntarnos: ¿quién cuida al cuidador?”.

El estudio invita a repensar políticas públicas que promuevan la natalidad, actualicen leyes laborales y apoyen a las familias frente a estos cambios.

“Argentina sigue siendo familista, pero necesitamos políticas de Estado que permitan conciliar proyectos personales y familiares, y que respondan a las nuevas realidades demográficas”, concluyó Dimier.

