Vecinos cortan calle tras denuncia de abuso: "A mi hija no le creyeron, a él sí"

Este miércoles, vecinos de la intersección de Juan B. Justo y Bolivia cortaron el tránsito en reclamo de justicia por una niña de 10 años presuntamente abusada.

La madre, Narela, relató al móvil de Cadena 3 Rosario en medio de la protesta lo ocurrido el pasado sábado a la madrugada y la frustración ante la liberación del acusado. Según su testimonio, su hija había ido a dormir a casa de una prima. En la madrugada, un hombre de 32 años, presente en el lugar, habría abusado de la menor.

"Mi hija se hace la dormida. Cuando se hace la dormida, él la toca. Se da vuelta rápido y él se esconde. Se volvió a dar vuelta mi hija y ahí fue. Le tocó la cola y le bajó el pantalón", contó la madre, con voz entrecortada.

La niña logró escapar y se encerró en el baño, pidiendo ayuda a gritos. "Mi hija llamándonos a todos, llamándonos a todos, de que la vayamos a buscar", recordó Narela. La familia llamó a la policía, y el hombre fue detenido, pero al día siguiente quedó en libertad.

La madre denunció que las autoridades no le informaron sobre la liberación del acusado y que, al intentar seguir el caso, recibió un trato despectivo.

"La secretaria me trató re mal, agarró y me dijo: ‘Lo que pasa es que no le hizo nada, la tocó nomás. Por eso lo dejamos libre’", reveló Narela, indignada. "¿Vos qué tenés en la cabeza? No, me puse como loca. ¿Por qué va a estar mintiendo una nena?".

La mujer aseguró que su hija fue sometida a una evaluación psicológica, pero que el testimonio de la menor fue ignorado. "Lo que mi hija dijo no vale. Lo que él dijo sí valió. Por eso lo dejaron libre", afirmó.

Frente a la falta de respuestas, Narela y vecinos se movilizaron al domicilio del presunto agresor, exigiendo una orden de captura. "Para mí está ahí adentro, necesito que el fiscal dé la orden, que lo saquen", reclamó. La mujer criticó la inacción del sistema judicial: "No puedo creerlo. Por eso vengo acá. Es lo único que hacemos".

Mientras la protesta continúa, la familia exige que se reabra el caso y se escuche el testimonio de la niña. "¿Cómo puede ser que a una niña de 10 años no le crean y a un adulto sí?", cuestionó.

Informe de Agostina Meneghetti.