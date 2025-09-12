Santa Fe culminó un proceso histórico con la jura de la nueva Constitución









Este viernes quedará marcado en la historia institucional de Santa Fe. Tras 63 años de vigencia de la Constitución de 1962, la provincia estrenó una nueva Carta Magna, juramentada en un acto protocolar que reunió a convencionales, autoridades de los tres poderes del Estado, intendentes y vecinos en la explanada de la Legislatura.

La ceremonia, que contó con una importante concurrencia de público, representó el cierre formal de la Convención Reformadora, que durante 58 días de trabajo –y a lo largo de 13 sesiones– debatió y aprobó el nuevo texto constitucional. El momento más emotivo se vivió al rendirse homenaje a la convencional electa Alejandra “Locomotora” Oliveras, fallecida antes de asumir su cargo.

El presidente de la Convención, Felipe Michlig, destacó la magnitud del trabajo realizado: “Habremos escrito una nueva página en la historia de la Provincia Invencible de Santa Fe”. Afirmó que el resultado es “una Constitución renovada, actualizada para los tiempos que estamos viviendo y para los que van a venir”, y expresó su deseo de que “termine con los privilegios de la política, consagre derechos ciudadanos y permita que los poderes del Estado gestionen con más eficiencia”.

El gobernador Maximiliano Pullaro juró hace instantes la nueva Constitución de Santa Fe en la Legislatura provincia.



Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro subrayó el amplio consenso alcanzado durante el proceso: “El 93 % de los artículos fueron aprobados por más de dos tercios de los votos afirmativos”. Señaló que la nueva norma “conserva el espíritu democrático y republicano de la anterior, pero instituye nuevas herramientas para dar respuestas a una realidad muy distinta”.

El acto culminó con la firma del ejemplar “cero” de la nueva Constitución, un símbolo del inicio de una nueva etapa para la provincia. El texto ya fue promulgado y entró en vigencia inmediata, marcando el rumbo de Santa Fe para las próximas décadas.

Tras la jura de los convencionales, el acto protocolar continuó en la explanada de la Legislatura Provincial, donde representantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), junto a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y vecinos, realizaron también su juramento de fidelidad al nuevo texto constitucional.

Este momento simbolizó el cierre de un proceso institucional de gran envergadura y el inicio de una nueva etapa para todos los santafesinos, bajo el marco de la ley fundamental que regirá el destino de la provincia.

Este proceso simbólico de jura se replicará en distintas localidades santafesinas durante los próximos 30 días, incluyendo un acto especial durante la tercera semana de septiembre, en el que estudiantes y docentes de toda la provincia prometerán lealtad al nuevo texto constitucional.

La reforma incorpora 46 nuevos artículos, además de modificar los 42 artículos que habían sido habilitados por ley. En total, la nueva Constitución santafesina queda conformada por 161 artículos, acompañados por 27 cláusulas transitorias.

Si bien la reforma ya está vigente, su aplicación plena dependerá de la sanción de al menos 19 leyes complementarias, que deberán ser aprobadas por la Legislatura provincial. Esto marcará una nueva etapa de implementación efectiva de los cambios consensuados por la Convención.

La reforma constitucional comenzó en julio con la apertura de la Convención Constituyente, y desde entonces se desarrolló un proceso deliberativo que incluyó comisiones, dictámenes y debates. A pesar de las diferencias políticas, el texto final logró un amplio nivel de consenso, con el respaldo de dos tercios de los convencionales en la gran mayoría de los artículos.

Con esta reforma, Santa Fe cierra una etapa histórica y da paso a una nueva arquitectura institucional, adaptada a los desafíos actuales de la provincia y del país.