Argentina

Rosario

Informados al regreso Rosario Notas

Marcha "de antorchas" en el centro de Rosario "por trabajo, salud y educación"

La movilización buscó visibilizar los efectos del ajuste impulsado por el gobierno nacional y también expresar críticas a medidas del Ejecutivo provincial.    

03/09/2025 | 20:02Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Marcha "de antorchas" en el centro de Rosario "por trabajo, salud y educación".

  1.

    Audio. Movilización en Rosario por ajusta en salud.

    Informados al regreso Rosario

    Episodios

Este miércoles por la tarde, Rosario fue escenario de una nueva jornada de protesta con la realización de una marcha de antorchas convocada por sindicatos y organizaciones sociales bajo la consigna: "Por trabajo, salud y educación". La movilización buscó visibilizar los "efectos del ajuste" impulsado por el gobierno nacional y también expresar críticas a medidas del Ejecutivo provincial.

La concentración se dio a las 19 horas en la explanada del Cemar (San Luis y Moreno), desde donde los manifestantes marcharán hacia Plaza San Martín (Córdoba y Moreno), en pleno microcentro rosarino.

La convocatoria contó con la participación de un amplio abanico de sectores: los sindicatos docentes Amsafé, Sadop, Fagdut y Coad, el gremio de trabajadores estatales ATE, municipales, profesionales de la salud nucleados en Siprus, y la Intersindical rosarina, que reúne a las centrales CTA y CGT.

También se sumaron el Sindicato de Prensa, el Colegio de Psicólogos, agrupaciones universitarias, la Federación de Estudiantes Secundarios (Feser) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace).

Lorena Almirón, referente de ATE Rosario, declaró en el lugar al móvil de Cadena 3 Rosario: “Estamos con una situación muy difícil para los trabajadores y trabajadoras. El gobernador sigue insistiendo con la mercantilización de la salud”.

Almirón advirtió que el traspaso de la obra social al Ministerio de Economía y la posible tercerización del servicio de salud laboral implican “una privatización encubierta” que pone en riesgo el acceso y la calidad de atención para los empleados estatales.

“Ahora nos mandan a trabajar enfermos. Hay compañeras y compañeros que han sido precarizados durante años y hoy están en planta, pero con secuelas físicas por las malas condiciones de trabajo. Y encima, con salarios de miseria”, agregó.

Mientras tanto, desde las organizaciones convocantes insisten en la necesidad de diálogo, pero también en mantenerse en las calles para defender los derechos conquistados.

Informe de Agostina Meneghetti.

