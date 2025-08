Discapacitados en Argentina exigen al gobierno de Milei que no los abandone

FOTO: Argentinos con distintas discapacidades piden al gobierno de Milei que no les suelte la mano

Algunos fueron transportados en sillas de ruedas, otros se sostuvieron con esfuerzo sobre muletas, mientras varios no pudieron expresarse aquejados por dolencias neurológicas.

Durante una protesta el martes frente al Congreso argentino, personas con distintas discapacidades expresaron su temor de que su situación empeorara a raíz de la decisión del presidente Javier Milei de veto una ley que buscaba reforzar el sistema de asistencia que los debía proteger.

Cientos de discapacitados reclamaron a los legisladores que insistieran con la norma que aprobaron en julio declarando la emergencia en el sistema de prestaciones para atender las distintas discapacidades y que contemplaba una mejora de su financiamiento. En otras ciudades del país se replicó la protesta.

Sentado en su silla de ruedas y portando una bandera argentina, José Enrique Montenegro dijo a The Associated Press que acudió a la manifestación para expresar su enojo. “A pesar de que yo tuve suerte de trabajar, me indigna que en un país tan rico como es Argentina, donde se han logrado muchas cosas con muchas personas con discapacidad, estemos sufriendo así hoy”, afirmó el hombre que padeció poliomielitis.

El gobierno señaló que el Congreso actuó de forma irresponsable al aprobar la norma sin determinar el origen de los nuevos fondos para el programa de asistencia y contradiciendo su objetivo de erradicar la inflación.

La ley contempló la regularización por parte del gobierno de los pagos atrasados a prestadores de servicios y la actualización mensual de los aranceles del sistema. También la asignación de mayores recursos a centros de tratamiento.

Los manifestantes afirmaron que sintieron que el Estado los abandonó y se quejaron de la demora o eliminación de tratamientos. Estefanía Acevedo, quien acudió a la protesta con su hijo Francisco Barrionuevo, de 12 años y que sufre un trastorno que genera rigidez en el cuerpo y limita sus movimientos, dijo que se está extendiendo la angustia entre las personas con discapacidad.

“Mi hijo requiere de terapias y apoyo... Como mamá estoy velando por sus derechos, porque estamos retrocediendo años en materia de derechos”, se lamentó Acevedo.

La mujer dijo que los prestadores de servicios para discapacitados también fueron afectados por el ajuste en el bolsillo. Uno de ellos era quien llevaba a su hijo en un vehículo al centro donde recibe asistencia.

“Estamos ayudando a la transportista con dinero porque no llega a fin de mes; le estamos dando plata”, contó la mujer al referirse al creciente costo de la gasolina y otros insumos.

Milei advirtió que, en caso de que el Congreso insistiera en la aprobación de esa norma y otras de tinte social que ha vetado, recurriría a la justicia para evitar su implementación.

Las otras leyes rechazadas por el presidente incrementaban las jubilaciones y otorgaban una moratoria a quienes hubieran alcanzado la edad para jubilarse pero no tuvieran los 30 años de aportes requeridos por ley.

Según el gobierno, el paquete legislativo contempló sumas que equivalen a un aumento de 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) este año y de 1,68% en 2026.

El futuro de la legislación quedó ahora en manos del Congreso. Si la oposición lograba reunir en ambas cámaras el mismo apoyo mayoritario, las leyes se promulgarían aunque el presidente no estuviera de acuerdo. Si fracasaban en una de las cámaras, el veto de Milei se mantendría y el proyecto de ley no podría volver a ser tratado en las sesiones de este año.