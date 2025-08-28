Javkin, sobre pavimentación en Irigoyen: "Para un barrio es lo más importante"

Este jueves por la tarde, en la sede de la Vecinal Irigoyen (Alzugaray 936 B), se realizó la apertura de sobres para la ejecución de la obra de pavimento definitivo en 32 cuadras del barrio Irigoyen, en el sector comprendido por San Martín, República de Pineda y colectora de Circunvalación.

La obra tiene un presupuesto oficial de $5.792 millones y forma parte del plan integral de urbanización impulsado por el municipio.

En declaraciones al móvil de Cadena 3 Rosario, el intendente Pablo Javkin destacó la importancia de esta intervención, tanto por su impacto urbano como por el cumplimiento de una demanda sostenida por los vecinos del sur rosarino. “Lo más importante siempre para un barrio es el pavimento a nivel definitivo, eliminar la zanja, ir al cordón cuneta”, expresó.

La obra contempla la demolición de carpetas asfálticas existentes, la eliminación de zanjas, la instalación de un nuevo sistema de desagües pluviales (conductos, cámaras y sumideros) y la construcción de calzadas con pavimento flexible de hormigón y cordón integrado. Se estima que beneficiará a más de 3.000 personas.

“Este es un barrio muy tradicional del sur, que hace mucho tiene las cloacas hechas y venía reclamando la obra de pavimento. Vinimos el 25 de junio, la anunciamos, y hoy ya estamos abriendo los sobres”, recordó Javkin, quien anticipó que la obra comenzará en breve. “En un mes, mes y medio, estimamos que van a empezar los trabajos”, aseguró.

El plazo de ejecución estimado es de un año y medio, aunque la obra se desarrollará por sectores. “No es que hay que esperar un año y medio para ver resultados. Se van a ir terminando por etapas y en ese tiempo va a estar completamente terminado todo este cuadrante del extremo sur”, explicó.

La intervención en barrio Irigoyen forma parte de un plan más amplio de pavimentación y mejoras urbanas que abarca distintas zonas de Rosario. “Estamos haciendo Lomas de Alberdi en el extremo norte, Yrigoyen en el sur, Las Delicias, Uriburu, La Guardia, Antártida Argentina, y vamos a seguir con este programa gracias al bono de inversiones con recursos propios, por haber cuidado fondos para hacer estas obras”, sostuvo el intendente.

Además, Javkin destacó otras intervenciones en el sur, como la transformación de Ayacucho, las obras en el Parque Regional Sur, la Cascada del Saladillo, el futuro hospital del barrio y la urbanización de la zona de Mario Las Flores. “El sur de Rosario merece obras. Hacía mucho que había que meterle mucho al sur, y es lo que estamos haciendo”, subrayó.

El acto de apertura de sobres se llevó a cabo en la propia vecinal del barrio, en línea con una decisión política del municipio de acercar las gestiones al territorio. “Tal cual lo dijimos, vinimos a hacer el anuncio acá y hoy venimos a abrir los sobres también acá, con los vecinos”, remarcó Javkin.

Finalmente, el intendente valoró el impacto transformador de este tipo de obras: “Son obras caras —una cuadra de pavimento definitivo cuesta entre 200 y 250 millones de pesos—, pero transforman totalmente el barrio. Cambian la movilidad, eliminan zanjas, ensanchan calles y llevan al sur lo que hoy tiene el centro, que es lo que siempre se reclamó”.

Informe de Agostina Meneghetti.