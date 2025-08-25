En vivo

Ahora país

Un concejal peronista admitió que desde su partido robaron plata de las obras

Se trata de Luis Flores Millicay, edil de Chilecito. "En San Nicolás, todas esas viviendas que se están entregando y que se entregaron, las inauguramos y las entregamos en gobiernos peronistas. Y eso que nos robábamos la plata", señaló.

25/08/2025 | 13:10

FOTO: Luis Flores Millicay, concejal peronista.

  1.

    Un concejal peronista admitió que desde su partido robaron plata de las obras

    Ahora país

    Episodios

El concejal peronista Luis Flores Millicay ha generado una fuerte conmoción en Chilecito al reconocer públicamente que durante los gobiernos de su partido se desviaron fondos públicos.

Sus declaraciones, cargadas de crudeza, han sacudido la escena política local. “Sin ir más lejos: en San Nicolás, todas esas viviendas que se están entregando y que se entregaron, las inauguramos y las entregamos en gobiernos peronistas. Y eso que nos robábamos la plata. Ustedes no roban nada, ustedes tienen las uñas cortas, no saben robar, pero no inauguran nada, no roban nada, pero no inauguran nada”, afirmó, comparando el accionar de su fuerza política con la oposición de manera provocadora.

Este inesperado “sincericidio” ha desatado una ola de sorpresa y preocupación entre los habitantes de La Rioja, quienes enfrentan un contexto de escasos recursos y creciente desconfianza. 

La declaración ha intensificado la tensión política, especialmente ante la cercanía de las elecciones

La franqueza de Flores Millicay pone en el centro del debate la profunda desconexión entre la clase política y la sociedad riojana, un tema que gana relevancia a medida que se aproximan los comicios. 

Lectura rápida

¿Quién hizo la declaración sobre el desvío de fondos públicos?
El concejal peronista Luis Flores Millicay.

¿Qué se reconoció en la declaración?
Se reconoció que durante los gobiernos peronistas se desviaron fondos públicos.

¿Dónde se generó la conmoción?
En Chilecito, La Rioja.

¿Cuándo se realizaron estas declaraciones?
Recientemente, en un contexto previo a las elecciones.

¿Por qué es relevante esta declaración?
Porque intensifica la tensión política y refleja la desconexión entre la clase política y la sociedad riojana.

