TDAH: el trabajo en la escuela y la empatía de los otros para socializar

El 28 de julio, en Argentina, es el día de Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la población infantil.

Se trata de un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por problemas persistentes como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva. Su prevalencia en el país es de alrededor del 4% y a nivel mundial del 4% al 7% en niños, niñas y adolescentes, según datos del Conicet.

Si bien cada caso es particular, este diagnóstico puede tener repercusiones en el desarrollo cognitivo, emocional y social, y por eso es importante su atención temprana.

Mariel Giordanino, presidenta de la Asociación de Familias Leonas con TDAH, explicó que en los casos de escolaridad, es muy importante que los equipos docentes conozcan sobre este trastorno para que tengan las herramientas de abordaje en el aula.

“Si es una escuela que desconoce, seguramente va a ser un caos. Ese chico va a terminar siendo expulsado y si es una escuela que no sabe pero leyó las guías de Familias Leonas que sacamos todos los años, no va a haber mayores dificultades”, señaló.

El rol del acompañante en la escuela: fundamental

En la escuela los pacientes con TDAH necesitan estar con alguien que los pueda guiar y brinde las herramientas necesarias a él y al docente.

“No es que no pueden prestar atención, sino que prestan atención a una gran cantidad de estímulos y ellos se escapan del aula. Muchas veces se pide la reducción horaria, se escapan para descomprimir y luego vuelven”, explicó.

En ese sentido detalló, cuando el chico se va o se escapa del aula es por la presión que ejercen sobre él tantos estímulos y necesita salir del aula para descomprimir. Sin embargo el docente suele leer esto como que está cansado y por eso es importante la presencia del acompañante pueda trabajar con el docente en este aspecto.

¿Cómo afecta este trastorno la sociabilización?

Para Giordanino es fundamental que en el aula se enseñe sobre empatía. “La empatía no es algo con lo que se nace, es un constructo y debería trabajarse esa figura para que los chicos tengan empatía y darles herramientas para trabajar desde ese lugar”, opinó y apuntó: “Cuando no contamos con un docente que trabaja la empatía como una materia más y mira, prejuzga, o no le gusta, estos chicos sufren muchísimo y el entorno también, porque los síntomas del TDAH se agravan cuando estamos en entornos poco amigables”.

Los niños con TDAH expulsados de escuelas es algo que se ve a diario, así como chicos que han transitado por 5, 6 y hasta 7 escuelas diferentes.

¿Por qué se representa con el color naranja?

El color naranja surge del rojo que es la calidez, el compromiso y el amarillo que representa el intelecto, el conocimiento. Entonces, el naranja sintetiza el afecto, el compromiso, el conocimiento, el amor para poder comunicar y trabajar en favor de las personas que tienen TDAH.

Desde el 2018, por iniciativa de Familias Leonas se comenzaron a iluminar edificios o monumentos para visibilizar el TDAH. El primero fue el obelisco y desde entonces se fueron replicando en todas las localidades acciones de este tipo.

Para contactar con Familias Leonas se puede realizar a través de su IG @familiasleonastdah FB: Familias Leonas su twitter @LeonasTdah o al mail [email protected]