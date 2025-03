Lo mágico de regalar vida a través de la donación de médula: mitos y verdades

Por Malena Pozzobon

La leucemia es el cáncer de los tejidos de la sangre, incluida la médula ósea. Existen muchos tipos, como la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfocítica crónica. Actualmente, la leucemia aguda es el tipo de cáncer más frecuente en la infancia. Por este motivo, es muy importante que se hable de esta enfermedad en la sociedad y lo que provoca en las personas.

Nicolás Dajer fue mi compañero de la facultad en el Colegio Universitario de Periodismo (CUP). En el transcurso del cursado de la carrera, fue diagnosticado con leucemia aguda y estuvo casi un año internado mientras recibía quimioterapia.

Esta enfermedad no lo detuvo sino que la superó, se desafió a sí mismo y escribió un libro contando su experiencia que se titula “DON A lo mágico de regalar vida”. Lo puenden encontar en este link https://www.tintalibre.com.ar/book/2056/Don_A

FOTO: Nicolás Dajer, tuvo leucemia y en un libro contó toda su experiencia

En una conversación profunda con él, me contó que se enteró de su enfermedad, casi de casualidad: "Yo estaba estudiando en Córdoba y un tío mío fue de visita y me vio súper débil y decaído. Él le avisó a mi mama que no me veía bien y mi mamá me dijo que volviera a Jujuy. Me hice estudios, estuve internado unos días y ahí me confirmaron que era Leucemia”.

Cuando le pregunté qué sintió al momento de recibir el diagnóstico me expresó: “Yo no tenía idea de lo que era, osea cuando la doctora entró y me dijo ‘Nico tenes Leucemia’, yo le dije ‘bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer para curarme?’ Jamás supe bien qué era lo que tenía, creo que eso me ayudó mucho porque de haberlo sabido creo que me hubiera preocupado demasiado. Tampoco me puse a googlear qué era”.

Sin embargo, lo más difícil fue encontrar un donante y romper todos los mitos que existen acerca de la donación de médula, que es uno de los tratamientos para combatir la leucemia. “En cuanto al trasplante, funciona así: lo primero que hacen es buscar si tus papás y tus hermanos que son las personas que más chance tienen de ser tu donante tienen el 100% compatibilidad con vos”, explicó.

En su caso, encontró un donante 100% compatible dentro de su familia y fue su hermano. Sobre el proceso relató: “Le sacaron sangre a mis papas, a mis hermanos y me sacaron sangre a mí. Analizaron la compatibilidad y a los días nos comunicaron que mi hermano era 100% compatible. Si mi hermano no hubiera sido 100% compatible yo tendría que recurrir al listado de los donantes voluntarios y ahí no sabes quién es él que dona, ni de qué parte del mundo, porque puede ser de Argentina o puede ser de otro lugar”.

FOTO: Nicolás Dajer, tuvo leucemia y en un libro contó toda su experiencia

En su libro “DON A lo mágico de regalar vida”, Nico invita a reflexionar sobre la importancia de donar y explica todos los mitos que hay en torno a este proceso, invitando a sí a la sociedad a sumarse y ayudar a quienes no encuentran un donante compatible dentro de sus familiares.

En cuanto a los desafíos que tuvo que enfrentar Nico, me manifestó lo siguiente: "Creo que me desafió a ser más fuerte. Cuando veía en redes sociales, en películas y en la tele casos de personas enfermas o con cáncer, siempre me imaginaba que no podría, que para mi sería demasiado difícil. Tener que enfrentarla me llevó a descubrir eso, que sí podía".

"La enfermedad me enfrentó a ser más fuerte", reflexionó.

Es muy inspirador cómo Nico usó la escritura,como un puente para expresar su fortaleza y valentía en todo el proceso. Los obstáculos que se le fueron presentando no lo detuvieron y pudo regresar a su rutina diaria, retomar sus estudios y las reuniones con amigos.

“Volver a la rutina después de todas las internaciones y cuando terminó el trasplante que fue la última parte del tratamiento, no fue fácil, porque cuando tu cuerpo está sometido a quimioterapia durante mucho tiempo queda muy débil y eso realmente me costó mucho”, recordó.

“Yo estaba acostumbrado a hacer mi vida de manera independiente, a salir a correr, a juntarme con mis amigos, a comer lo que tenía ganas de comer, y todo eso cambió cuando salí de la internación. Estaba súper débil, había muchas cosas que no podía comer, tenía que cuidarme un montonazo, no podía hacer actividad física. Tuve que empezar de a poquito, eso de verdad me costó un montón", manifestó.

DON A lo mágico de regalar vida

Su libro tiene un objetivo claro, desmitificar los miedos que existen sobre la donación de médula.

Si bien él, es parte del 20% que encuentra un donante dentro de la familia, hay un 80% que tiene que recurrir a un listado de voluntarios que existen a nivel mundial. “Es super importante que la gente sepa que los que necesitan un trasplante de médula no pueden esperarlo, no es como otros trasplantes en los que vos entras a un listado y podes estar un par de meses esperando, en este no, vos necesitas que sea en ese momento preciso para que el trasplante funcione", explicó.

Y agregó: "Mientras más pase el tiempo, menos chances hay de que sirva. Es algo super importante y sencillo de hacer. Para el que dona, es una simple extracción de sangre que no modifica su vida normal”.