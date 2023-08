Gracia Sosa, campeona con Las Murciélagas: "Yo sólo quería meter el gol"

“Yo recupero la pelota cerca del corner y no me di cuenta de que iba esquivando a las jugadoras porque no me decían el “voy” que se usa para marcar. Yo iba haciendo una “S” como me dijo y enseñó mi entrenador y lo único que yo esperaba es que Santi que estaba en el arco me dijera pegá y cuando lo hizo no tardé ni medio segundo más”, así describió su jugada Gracia Sosa a Cadena 3, la cordobesa que anotó un gol maradoniano durante el primer Mundial de Fútbol para Ciegas que se disputó en la ciudad inglesa de Birmingham.

La jugadora de Las Murciélagas abrió el marcador para el seleccionado argentino que se consagró campeón del mundo en esta disciplina y que este miércoles regresó al país, convirtiéndose en otro orgullo nacional.

“Yo iba solamente con ganas de meter el fútbol dentro del arco, siempre trato de patear fuerte y me salió todo redondito. Fui, pateé y cuando me di cuenta gritan gol. Yo no lo podía creer, no lo entendía”, recuerda gracia sobre su memorable gol, descrito por los especialistas en fútbol como maradoniano.

Es que gracia corrió toda la cancha, esquivó a sus contrincantes y anotó un gol histórico.

Gracia es una de las cinco cordobesas que integran Las Murciélagas. Las otras son Constanza Carrizo, Elena Quinteros, Yohana Aguilar y la arquera Melisa Flores. En tanto que completan el equipo Micaela Segovia, Melody Álvarez, Florencia Massenzana, Agustina Media y Guillermina Corrales.

Gracia es ciega de nacimiento. Nació prematura y apenas nació estuvo en una incubadora. El fútbol no es su única pasión, es una ferviente deportista que también destaca en atletismo y en remo.

“Yo jugaba al fútbol en los recreos y un amigo me llevó a jugar al club Güemes. No me acuerdo la fecha pero era un sábado de agosto y ahí me ve mi primer entrenador Enzo Martínez. Empecé a jugar pero como no se podía hacer el fútbol mixto y no había otras chicas me preguntó si quería hacer atletismo. Y ahí empezó mi carrera de atleta, de adulta”, recordó.

Más adelante, la convocó el entrenador Gonzalo Abbas Hachaché.

Las Murciélagas llegaron a Córdoba este miércoles: “Lo disfrutamos muchísimo. No nos imaginábamos que íbamos a traer la copa. Estamos felices. Nos tocó ganar en el primer mundial que se hace. Tuvimos mejor arquera, mejor jugadora y goleadora”.

La familia, gran pilar

El hermano de Gracia, “Sapo” Sosa, fue noticia en 2020 por una publicación de Facebook que se hizo viral. En ese momento cuestionaba a un bar que usaba el lenguaje inclusivo pero al que tomó desprevenido por pedirle un menú en braille para su hermana ciega o un menú con pictogramas para su hijo con autismo.

“La verdad que aprendí de mi familia como es para adelante”, destaca.

“Se puede hacer deporte y todos pueden hacer lo que les guste y hacerlo con garra y actitud. Sin actitud no se va a ningún lado”, señaló la atleta y futbolista.

Según sus compañera Gracia destaca por su buen humor y por reírse siempre.

“Trato de estar de buen humor y estar siempre alegre y reírse de uno mismo un rato. Me acalambro y me río”, contó.

Entrevista de Miguel Clariá