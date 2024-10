El conmovedor mensaje de la esposa de Martín Caparrós al conocerse que tiene ELA

Marta Nebot, esposa del reconocido periodista Martín Caparrós, compartió un mensaje conmovedor tras la revelación de que su pareja tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa. Un día después de que Caparrós hiciera pública su condición durante una entrevista en el diario español La Vanguardia, Nebot publicó una emotiva columna en un blog español.

“Hemos decidido disfrutar hasta el final”, afirmó la actriz y escritora española, quien aprovechó para reflexionar sobre su vida junto al argentino desde que recibieron el diagnóstico. En su columna, relató cómo, al enterarse de su enfermedad, decidieron mantenerlo en secreto: ““Al principio, cuando supimos que pertenecemos al selecto club de los ELAdos y sus parejas de hecho, hace mucho tiempo, nos prometimos guardar el secreto. Admitiríamos cuando se empezara a notar que está enfermo, pero no el nombre de su enfermedad porque cambia lo que ven los que te miran y no queríamos que nos mirasen distinto”.

Nebot reveló que los primeros meses tras el diagnóstico fueron difíciles. “Estuve varios meses sin poder dormir. Descubrí que sin dormir aparecen ansiedades, ataques de pánico y depresión, y todo deja de tener sentido”, confesó. A pesar de su angustia, se siente parte del proceso: “Me atrevo a hablar en plural, porque su mal es de los que son más compartidos. No estoy enferma, pero soy sus brazos y sus piernas”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La periodista describió cómo enfrentan juntos este desafío. “Creo que estamos haciéndolo de la mejor manera posible, admitiendo que lo bueno es enemigo de lo perfecto”, sostuvo. En este camino, también mencionó cómo lleva sus esfuerzos por ayudar a Caparrós: “No hace mucho que me disculpé con un ‘lo hago con todo el cariño que puedo y no siempre es todo el que me gustaría’”.

Consciente de sus limitaciones, Nebot señaló: “No tengo madera de cocinera, ni de enfermera, ni de santa, pero sí de pretender cuidar a la persona a la que quiero hasta el final. Creo en esto y pretendo hacerlo con orgullo todo el tiempo”.

La esposa del periodista aprovechó para expresar su admiración por cómo Caparrós enfrenta la enfermedad: “Solo tengo palabras de admiración sobre cómo está transitando el vía crucis de esta enfermedad maldita. Muy pocos en su lugar, incluida yo, daríamos la talla que exige”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el cierre de su columna, Nebot reafirmó su decisión de vivir el presente: “Hemos decidido disfrutar hasta el final, estación a estación. Ya aprendí que hay que vivir fuerte haciendo ejercicio continuo de presente”.

Recientemente, Marta y Martín formalizaron su relación al convertirse en pareja de hecho. “Nos hicimos pareja de hecho porque lo somos y no queremos que ningún médico nos pueda separar en momentos cruciales por no estar apuntados en un registro”, explica Nebot. A pesar de que su unión se formalizó por necesidad, ella enfatiza que su amor perdura más allá de cualquier documento: “Nuestro plan sigue siendo el mismo: querernos como nosotros sabemos”.