Jessica Dos Santos, de empleada doméstica a experta en pintura y plomería

Jéssica Dos Santos, de 30 años, transformó su vida laboral tras perder su empleo como empleada doméstica durante la pandemia. En lugar de rendirse, decidió dedicarse a la pintura de obra, un oficio que aprendió en la escuela de oficios.

“Empecé a estudiar en la escuela de oficio de pintura de obra. Me despidieron y no me quedó de otra que venir a la obra a la empresa que tenía mi esposo”, explicó a Cadena 3 Jéssica, quien se mostró satisfecha con su nuevo rol.

Su esposo, un contratista maestro mayor de obra, la animó a unirse a su trabajo. “Él me dice empieza a trabajar conmigo, te gusta. Siempre que me ayuda, lo haces bien”, comentó Jéssica sobre el apoyo que recibe de su pareja.

Juntos, Jéssica y su esposo gestionan su propia empresa constructora. “Yo hago la parte de pintura y él se encarga de plomería y electricidad”, detalló. La joven enfatizó que las mujeres tienden a ser más prolijas y detallistas en la pintura de obra.

“Los clientes al principio dudan un poco, pero una vez que ven que vemos más detalles que los hombres, les gusta”, añadió Jéssica, quien expresó su satisfacción y pasión por su labor.

Además de dedicarse a la pintura, Jéssica busca expandir sus conocimientos y se inscribió en un curso de plomería. “Voy a seguir ampliando mis proyectos de vida”, afirmó con firmeza.

La Escuela de Oficios, donde Jéssica estudia, ofrece cursos y materiales gratuitos. “Los profes son geniales, te ayudan en lo que no entiendas”, destacó, resaltando la calidad de la formación que recibe.

“Voy por más. Cuando termine el curso de plomería, voy a ver si arranco herrería”, concluyó Jéssica, quien se mostró entusiasta por su futuro en el sector de la construcción.

Informe de Celeste Benecchi