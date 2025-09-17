Un futbolista europeo mostró el lujoso hotel en el que vive en Brasil

El futbolista neerlandés Memphis Depay atrajo la atención de los medios brasileños tras revelarse su lugar de residencia actual: la Suite Penthouse del Rosewood San Pablo.

Este hotel, considerado uno de los más lujosos de Brasil, cobra una tarifa diaria de 50.000 dólares estadounidenses. Depay se unió al Corinthians en septiembre de 2024 y su contrato incluye el alojamiento en este exclusivo espacio mientras no disponga de una vivienda fija en la ciudad.

El Rosewood San Pablo se ubica en el barrio Bela Vista y ocupa parte del antiguo Hospital de Maternidad Condesa Filomena Matarazzo, que fue transformado en el complejo Cidade Matarazzo, a pocos metros de la Avenida Paulista.

Según el medio brasileño Lance, la tarifa por noche en la Suite Penthouse asciende a 266.000 reales, equivalentes a 50.000 dólares. GQ Brasil destacó que este hotel es el único brasileño que figura entre los cincuenta mejores del mundo según el listado The World’s 50 Best Hotels.

La Suite Penthouse tiene más de 1.100 metros cuadrados y puede alojar hasta ocho huéspedes. Se distribuye en tres plantas e incluye amplias salas de estar, una cocina equipada, cuatro dormitorios con camas king size, cuatro baños completos, dos tocadores auxiliares y una terraza exterior con piscina infinita rodeada de jardines con plantas nativas.

Los huéspedes que se alojan en esta penthouse disfrutan de servicio de mayordomo las 24 horas, acceso a comidas incluidas y una zona exclusiva dentro del spa del hotel.

El espacio ofrece privacidad y vistas panorámicas sobre la ciudad, brindando una experiencia similar a la de una mansión suspendida. Recientemente, Depay compartió imágenes en sus redes sociales mostrando su piscina privada y su jardín, así como la compañía de su perro.

El acuerdo entre Corinthians y Depay abarca más que solo alojamiento. Según Lance, el club se comprometió a proporcionar una residencia amueblada cuando el jugador decida mudarse, así como seguridad exclusiva, dos vehículos blindados con chofer, veinticuatro vuelos ejecutivos anuales entre Brasil y Europa, un chef personal, seguro médico premium y un palco en el estadio Neo Química Arena.

Además, incluye el uso de un jet privado para traslados intercontinentales y pasajes en clase ejecutiva para su equipo asesor y jurídico.

En lo deportivo, durante su primer año con Corinthians, Depay disputó 52 partidos, marcó 15 goles y brindó 14 asistencias, además de conquistar el Campeonato Paulista 2025.