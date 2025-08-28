UEFA sorteó la fase de grupos de la Champions League: cómo quedaron los cruces

La UEFA celebró en Mónaco el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2025/2026, la segunda edición con el nuevo formato que sustituye a la tradicional fase de grupos.

Los 36 equipos participantes conocieron a sus ocho rivales, con enfrentamientos de alto calibre. Entre los duelos más destacados figuran el cruce entre Real Madrid y Manchester City, el enfrentamiento entre Barcelona y PSG, y el partido entre Liverpool y Real Madrid. La competición iniciará en las próximas semanas y culminará con la gran final en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.

El nuevo formato de la Champions League, implementado desde la temporada pasada, modificó radicalmente la estructura inicial del certamen. Los 36 equipos clasificados ya no se distribuyen en grupos de cuatro, sino que forman parte de una única tabla de posiciones.

Cada club disputará un total de ocho encuentros, cuatro de local y cuatro de visitante, ante rivales seleccionados de los cuatro bombos del sorteo. Este sistema, diseñado para ofrecer un mayor número de partidos entre equipos de diferente nivel, garantiza la imprevisibilidad y eleva la intensidad de la competencia desde las primeras jornadas.

El método del sorteo, que según la UEFA habría requerido de un procedimiento sumamente complejo con más de mil bolas y varias urnas en el formato tradicional, se llevó a cabo con la ayuda de un software automatizado.

El exfutbolista Kaká fue el encargado de extraer las bolas con los nombres de los equipos, y el sistema informático se encargó de asignarles de manera automática sus ocho contrincantes para determinar la localía de cada encuentro.

Una de las reglas primordiales de este sorteo es que, en la Fase de Liga, no pueden enfrentarse equipos del mismo país, a menos que existan restricciones específicas o que un país cuente con cinco o más representantes en el torneo.

Una vez finalizada esta primera fase de ocho partidos, los ocho primeros equipos de la tabla general se clasificarán directamente a los octavos de final. Por su parte, los clubes ubicados entre la novena y la vigésima cuarta posición disputarán un playoff a doble partido para acceder a la siguiente ronda eliminatoria.

Los equipos del noveno al decimosexto lugar contarán con la ventaja de definir la llave en condición de local. Los equipos que terminen entre el puesto 25 y el 36 serán eliminados de la competición, sin tener la posibilidad de acceder a la Europa League.

Las fases posteriores del torneo, desde octavos hasta las semifinales, seguirán el formato clásico de partidos de ida y vuelta, culminando con la final a partido único.