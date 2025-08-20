Santos le dice “no” a Sampaoli en medio de la crisis deportiva

A pesar de contar con el apoyo popular de los hinchas, la dirigencia de Santos F.C decidió no contar con el argentino Jorge Sampaoli para el puesto de director técnico de su equipo profesional.

Luego de un extenso dialogo, la Comisión Directiva del elenco brasileño le informó al entrenador que no estaban dispuestos a realizar los movimientos correspondientes para emprender el proyecto deportivo que planteó Sampaoli para intentar estabilizar los catastróficos resultados.

El presente del Santos es catastrófico: se encuentra a tan solo dos puestos de la temerosa zona de descensos a la segunda categoría del fútbol brasileño. Tampoco disputa una competencia internacional, porque quedó afuera de la Copa CONMEBOL Sudamericana en la fase de grupos.

Hay un lado positivo de esta desagradable situación, todavía quedan muchos partidos del Brasileirao, una etapa que el Santos deberá aprovechar para evitar una verdadera desgracia para sus fanáticos. Sin embargo, la única esperanza a la vista para tratar de cambiar el rumbo del equipo era el regreso de Jorge Sampaoli, pero la dirigencia optó por tomar otro camino que le podría costar el descenso y una fuerte revuelta por parte de sus hinchas, quienes pidieron a gritos el regreso del argentino al cuerpo técnico.

La situación se complejizó y los miembros de la comisión directiva del club deberán brindar una solución coherente para encontrar la salida de este gigantesco pozo que podría ampliarse mucho más. La solución estará ligada a la mejor determinación que puedan encontrar para intentar concretar resultados urgentes.

