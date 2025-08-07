San Lorenzo recibe a Vélez en el Bajo Flores: horario y formaciones

San Lorenzo y Vélez chocan este jueves en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Se podrá ver por TNT Sports.

Tras el debut con victoria, el “Ciclón” viene de dos empates, uno de ellos con River en el Monumental, y de la eliminación en la Copa Argentina; mientras que el “Fortín” tampoco gana desde la primera jornada.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.