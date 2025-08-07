En vivo

San Lorenzo recibe a Vélez en el Bajo Flores: horario y formaciones

El "Ciclón" y el "Fortín" chocan en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha.

07/08/2025 | 06:22Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo San Lorenzo vs Vélez: horario y formaciones

San Lorenzo y Vélez chocan este jueves en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Se podrá ver por TNT Sports.

Tras el debut con victoria, el “Ciclón” viene de dos empates, uno de ellos con River en el Monumental, y de la eliminación en la Copa Argentina; mientras que el “Fortín” tampoco gana desde la primera jornada.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrenta?
San Lorenzo enfrenta a Vélez por la cuarta fecha del torneo.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se lleva a cabo el jueves a las 19 horas.

¿Dónde se realiza el partido?
Se juega en el Nuevo Gasómetro, estadio de San Lorenzo.

¿Qué se puede esperar de cada equipo?
San Lorenzo viene de dos empates y una victoria, mientras que Vélez no gana desde la primera jornada.

¿Cómo se puede ver el partido?
Se transmitirá por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

