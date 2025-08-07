Bomba en Boca: Marcos Rojo rescindió su contrato con el club
El defensor había sido apartado del plantel. Tenía contrato hasta diciembre de este año.
07/08/2025 | 20:25Redacción Cadena 3
Luego de haber quedado colgado y tras largas charlas con las dirigencias, Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y no seguirá en el club.
La recisión se habría dado de común acuerdo entre el club y el defensor central con pasado en el fútbol europeo. El club aún no lo hizo oficial.
El futbolista tenía contrato con el "Xeneize" hasta diciembre de este año por lo que resignaría el dinero de los últimos meses y cobraría hasta el último día trabajado en el club.
Mercado de pases. Boca habría ofrecido 2,5 millones de dólares por Ascacíbar y la cesión de Rojo
El “Xeneize” quiere dar un golpe sobre la mesa antes del cierre del mercado de pases.
Boca habría propuesto a Rojo como parte de un cambio con Estudiantes de La Plata por Santiago Ascacibar. Igualmente el futbolista podría seguir su carrera en el "León", donde ya jugó.
Además, Racing también estaría interesado en el defensor central con experiencia.
Crisis. Boca disolvió el consejo de fútbol: Serna y Cascini no siguen en el club
El club toma medidas urgentes ante la crisis futbolística que atraviesa en el último tiempo.
En Boca, Rojo jugó 119 partidos desde su llegada en febrero del 2021 y anotó nueve goles. Además ganó cuatro títulos: Copa Argentina en 2019/2020 (postergada por pandemia), Copa de la Liga, Liga Argentina y Supercopa Argentina en 2022.
