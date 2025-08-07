En vivo

Deportes

Bomba en Boca: Marcos Rojo rescindió su contrato con el club

El defensor había sido apartado del plantel. Tenía contrato hasta diciembre de este año.

07/08/2025 | 20:25Redacción Cadena 3

FOTO: Marcos Rojo dejará Boca.

Luego de haber quedado colgado y tras largas charlas con las dirigencias, Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y no seguirá en el club.

La recisión se habría dado de común acuerdo entre el club y el defensor central con pasado en el fútbol europeo. El club aún no lo hizo oficial.

El futbolista tenía contrato con el "Xeneize" hasta diciembre de este año por lo que resignaría el dinero de los últimos meses y cobraría hasta el último día trabajado en el club.

Boca habría propuesto a Rojo como parte de un cambio con Estudiantes de La Plata por Santiago Ascacibar. Igualmente el futbolista podría seguir su carrera en el "León", donde ya jugó.

Además, Racing también estaría interesado en el defensor central con experiencia.

En Boca, Rojo jugó 119 partidos desde su llegada en febrero del 2021 y anotó nueve goles. Además ganó cuatro títulos: Copa Argentina en 2019/2020 (postergada por pandemia), Copa de la Liga, Liga Argentina y Supercopa Argentina en 2022.

Lectura rápida

¿Quién rescindió su contrato con Boca?
Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca.

¿Por qué se dio la rescisión?
La rescisión se habría dado de común acuerdo entre Boca y Rojo.

¿Hasta cuándo tenía contrato Rojo con Boca?
Tenía contrato con Boca hasta diciembre de este año.

¿Qué propuesta hizo Boca a Rojo?
Boca propuso a Rojo como parte de un cambio con Estudiantes de La Plata por Santiago Ascacibar.

¿Cuántos títulos ganó Rojo en Boca?
Rojo ganó cuatro títulos durante su tiempo en Boca.

