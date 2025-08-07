Bomba en Boca: Marcos Rojo rescindió su contrato con el club

Luego de haber quedado colgado y tras largas charlas con las dirigencias, Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y no seguirá en el club.

La recisión se habría dado de común acuerdo entre el club y el defensor central con pasado en el fútbol europeo. El club aún no lo hizo oficial.

El futbolista tenía contrato con el "Xeneize" hasta diciembre de este año por lo que resignaría el dinero de los últimos meses y cobraría hasta el último día trabajado en el club.

Boca habría propuesto a Rojo como parte de un cambio con Estudiantes de La Plata por Santiago Ascacibar. Igualmente el futbolista podría seguir su carrera en el "León", donde ya jugó.

Además, Racing también estaría interesado en el defensor central con experiencia.

En Boca, Rojo jugó 119 partidos desde su llegada en febrero del 2021 y anotó nueve goles. Además ganó cuatro títulos: Copa Argentina en 2019/2020 (postergada por pandemia), Copa de la Liga, Liga Argentina y Supercopa Argentina en 2022.