Gimnasia le ganó a Godoy Cruz de visitante en un duelo clave
El "Lobo" ganó 2-1 con goles de Panaro y Torres. Para el local marcó Auzmendi sobre el final.
07/08/2025 | 19:13Redacción Cadena 3
FOTO: Godoy Cruz recibe a Gimnasia en Mendoza. (Foto:@ClubGodoyCruz)
Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó de visitante a Godoy Cruz en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El "Lobo" ganó 2-1 con goles de Manuel Panaro y Marcelo Torres en el primer tiempo. Para el local descontó Agustín Auzmendi sobre el final.
/Inicio Código Embebido/
¡¡OTRA VEZ GOLPEÓ EL LOBO!! Cabezazo del Chelo Torres para anotar el 2-0 de Gimnasia ante Godoy Cruz.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2025
?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/N41i3OC7oZ
/Fin Código Embebido/
El primer gol llegó a los 27 minutos del primer tiempo cuando tras una serie de rebotes en el área "tombina", el joven Panaro definió de cara al arco y marcó el 1-0.
Tan solo tres minutos después y en una ráfaga, Panaro volvió a ser protagonista, encaró por izquierda y levantó el centro para que Marcelo Torres ponga el 2-0.
Así, el "Lobo" se puso 2-0 en el estadio de Godoy Cruz en un gran primer tiempo. El conjunto mendocino se fue al descanso sin mucha aprobación de sus hinchas.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Mastantuono utilizaría un histórico número en su llegada al Real Madrid
El joven argentino se sumará a la “Casa Blanca” a partir del 14 de agosto, cuando cumplirá la mayoría de edad.
/Fin Código Embebido/
Sobre el final del partido, Auzmendi logró el descuento tras un desvió de un remate lejano de Roberto Fernández.
Así, Gimnasia llegó a siete puntos y se ubica tercero en la zona B del torneo Clausura. Por su parte, Godoy Cruz está decimosegundo con tres unidades.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan? Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata.
¿Cuándo se juega el partido? Este jueves.
¿A qué hora es el encuentro? A las 17 horas de Argentina.
¿Dónde se jugará? En el estadio Feliciano Gambarte.
¿Cómo se puede ver el partido? Por ESPN Premium y plataformas digitales.
[Fuente: Noticias Argentinas]