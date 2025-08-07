Gimnasia le ganó a Godoy Cruz de visitante en un duelo clave

Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó de visitante a Godoy Cruz en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El "Lobo" ganó 2-1 con goles de Manuel Panaro y Marcelo Torres en el primer tiempo. Para el local descontó Agustín Auzmendi sobre el final.

¡¡OTRA VEZ GOLPEÓ EL LOBO!! Cabezazo del Chelo Torres para anotar el 2-0 de Gimnasia ante Godoy Cruz.



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/N41i3OC7oZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2025

El primer gol llegó a los 27 minutos del primer tiempo cuando tras una serie de rebotes en el área "tombina", el joven Panaro definió de cara al arco y marcó el 1-0.

Tan solo tres minutos después y en una ráfaga, Panaro volvió a ser protagonista, encaró por izquierda y levantó el centro para que Marcelo Torres ponga el 2-0.

Así, el "Lobo" se puso 2-0 en el estadio de Godoy Cruz en un gran primer tiempo. El conjunto mendocino se fue al descanso sin mucha aprobación de sus hinchas.

Sobre el final del partido, Auzmendi logró el descuento tras un desvió de un remate lejano de Roberto Fernández.

Así, Gimnasia llegó a siete puntos y se ubica tercero en la zona B del torneo Clausura. Por su parte, Godoy Cruz está decimosegundo con tres unidades.

