En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Estudiantes (LP) vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Indep. Rivadavia

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Gimnasia le ganó a Godoy Cruz de visitante en un duelo clave

El "Lobo" ganó 2-1 con goles de Panaro y Torres. Para el local marcó Auzmendi sobre el final. 

07/08/2025 | 19:13Redacción Cadena 3

FOTO: Godoy Cruz recibe a Gimnasia en Mendoza. (Foto:@ClubGodoyCruz)

Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó de visitante a Godoy Cruz en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El "Lobo" ganó 2-1 con goles de Manuel Panaro y Marcelo Torres en el primer tiempo. Para el local descontó Agustín Auzmendi sobre el final. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El primer gol llegó a los 27 minutos del primer tiempo cuando tras una serie de rebotes en el área "tombina", el joven Panaro definió de cara al arco y marcó el 1-0.

Tan solo tres minutos después y en una ráfaga, Panaro volvió a ser protagonista, encaró por izquierda y levantó el centro para que Marcelo Torres ponga el 2-0.

Así, el "Lobo" se puso 2-0 en el estadio de Godoy Cruz en un gran primer tiempo. El conjunto mendocino se fue al descanso sin mucha aprobación de sus hinchas.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el final del partido, Auzmendi logró el descuento tras un desvió de un remate lejano de Roberto Fernández.

Así, Gimnasia llegó a siete puntos y se ubica tercero en la zona B del torneo Clausura. Por su parte, Godoy Cruz está decimosegundo con tres unidades. 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata.

¿Cuándo se juega el partido? Este jueves.

¿A qué hora es el encuentro? A las 17 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará? En el estadio Feliciano Gambarte.

¿Cómo se puede ver el partido? Por ESPN Premium y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho