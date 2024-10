Qué otro resultado acertó la periodista que "predijo" el 6 a 0 a Bolivia

Bianca Moroni Silva, periodista de Fox Sports, realizó una predicción casi perfecta del partido de Argentina ante Bolivia: "Va a ser 6 a 0. Con un hat-trick de Lionel Messi, uno de Lautaro, uno de Julián y otro de De Paul", dijo en el programa La Jugada Perfecta.

En una entrevista con Infobae, lamentó su único error: "De todas maneras, si no salía De Paul capaz estaba en ese lugar y acertaba todo", dijo entre risas.

Bianca también contó que no es la primera vez que le sucede algo así: "Ya había pegado otro 6 a 0, que no tuvo tanta repercusión porque no dije los goles, creo que fue un Uruguay - Bolivia. También me pasó una vez que predije un doblete de Julián Álvarez en el City", contó, generando el asombro de los entrevistadores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, negó que se haya tratado de una "brujería" como leyó en algunos medios: "Fue más bien un análisis, a la Selección le venían encontrando el punto. Entonces pensé que con la vuelta de Messi podía ser un show", afirmó.

La periodista de Fox también contó que como su corazonada fue tan fuerte, apostó dinero real en una aplicación, donde ganó por acertar el resultado exacto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/