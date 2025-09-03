En vivo

Preocupación por Miguel Ángel Russo: fue internado por una infección urinaria

Tras mostrarse “muy cansado” en los últimos días, el entrenador de Boca se sometió a estudios en el Instituto Fleni, tras algunas horas fue internado.

03/09/2025 | 06:10Redacción Cadena 3

FOTO: Miguel Ángel Russo.

La salud del entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, sigue siendo algo que preocupa al mundo "xeneize" y es que en los últimos días se pudo ver al DT "muy cansado".

Por lo que el entrenador se sometió a estudios médicos en la tarde de este martes en el Instituto Fleni. Los mismos revelaron una infección urinaria, más tarde el entrenador fue internado. 

Al DT le pasarán antibióticos vía suero para acelerar el proceso para terminar con la infección urinaria.

Según trascendió, Russo ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Pero tras verse cansado en los últimos días, el entrenador volvió a realizarse estudios, los mismos detectaron el problema y se decidió que el entrenador permanezca en la clínica para recibir medicación por vía intravenosa.

"Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes", declaró hace algunos días Hugo Gottardi, exayudante de Russo.

Lectura rápida

¿Qué problema de salud tiene Miguel Ángel Russo?
Una infección urinaria.

¿Quién es el entrenador de Boca?
El entrenador es Miguel Ángel Russo.

¿Cuándo se realizaron los estudios médicos?
Los estudios se realizaron en los últimos días y la semana pasada.

¿Dónde se sometió a estudios?
En el Instituto Fleni.

¿Por qué preocupa su salud?
Porque ha sido visto muy cansado y demacrado.

