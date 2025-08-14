Por qué Franco Mastantuono usará la camiseta número 30

El Real Madrid de España presentó como nuevo jugador al argentino Franco Mastantuono en el día de su 18° cumpleaños y reconoció que "llegar al club más grande del mundo era un sueño".

Durante su discurso de presentación, el delantero, que es una de las mayores promesas del fútbol mundial, prometió que va “a dejar la vida por esta camiseta” y aseguró: "Es un sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad y comienza".

A su vez, el jugador surgido de River, que incluso ya sumó minutos en la Selección argentina, le agradeció "a todos por confiar en mí y por la bienvenida que recibí. Me hicieron sentir muy cómodo. Van a estar con un hinchas adentro de la cancha".

Uno de los momentos más destacados de su presentación fue cuando le preguntaron por el mejor jugador del mundo según su criterio, y no titubeó en responder: "Para mí es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años fue el mejor, nada más para decir".

Mastantuono llegó al Real Madrid por la cifra récord para el fútbol argentino de 71,6 millones de euros, de los cuales 51,7 quedarán para River, el equipo que lo formó y con el que debutó como profesional.

El delantero tuvo su gran explosión en el primer semestre de este año, donde jugó en un altísimo nivel con River, equipo con el que disputó 23 partidos en los que anotó siete goles y entregó cuatro asistencias.

El club “Merengue”, por su parte, le dio la bienvenida con una publicación en las redes sociales que iba acompañada de una foto del presidente del club, Florentino Pérez, posando con Mastantuono y la camiseta número 30 que usará durante la próxima temporada.

Si bien es un número otorgado a los canteranos, es una estrategia del club en el mercado de pases. Los dorsales superiores al 25 reservados a los canteranos fue una fórmula que el Madrid ya usó con Vinicius en 2018.

Mastantuono, que este jueves cumplió solo 18 años, tendrá por delante una temporada llena de desafíos en el club más poderoso del mundo, que buscará recuperarse tras la última campaña, en la que sufrió muy duras goleadas en casi todas las competencias.

En España, además, ya se relamen con lo que podría ser el inicio de una muy buena rivalidad con el delantero español Lamine Yamal, que también con solo 18 años es la gran estrella del Barcelona.