Pekerman eligió al sucesor de Messi en la Selección: “Es el que nos hará ganar”

El exentrenador argentino José Pekerman afirmó que Franco Mastantuono “va a marcar la historia” y lo definió como el heredero natural de Lionel Messi en la Selección Argentina.

“El equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, sostuvo Pekerman en una entrevista con DSports Radio, en la antesala del duelo ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

El juvenil, recientemente transferido al Real Madrid tras su irrupción en River, fue convocado por Lionel Scaloni para los cruces ante Venezuela y Bolivia, en un contexto de recambio generacional.

Mastantuono debutó oficialmente con la Albiceleste en junio, en la victoria frente a Chile, y desde entonces ha sumado elogios por su rendimiento y adaptación en España.

Scaloni, discípulo de Pekerman, también destacó el presente del mediocampista: “Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”, señaló en referencia a Mastantuono y Nico Paz.

Pekerman, además, se refirió al último partido de Messi en Eliminatorias en suelo argentino: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, expresó.

También recordó el primer llamado al rosarino: “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la selección argentina”.