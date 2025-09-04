En vivo

Deportes

Nico Paz o Mastantuono, la incógnita en el 11 titular para enfrentar a Venezuela

La Selección disputará su partido correspondiente a la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

04/09/2025 | 11:56Redacción Cadena 3

FOTO: El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

La Selección argentina se enfrentará con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene una incógnita en el 11 titular.

En el arco estará, como es habitual, Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. 

En lo que respecta a la mitad de la cancha, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes ya tendrían su lugar asegurado, mientas que el tercer hombre en dicha zona es la gran incógnita que mantiene Scaloni a menos de ocho horas del partido.

Los dos nombres que barajaría el director técnico campeón del mundo son los de Franco Mastantuono y Nico Paz, dos de las grandes promesas del fútbol argentino que quieren empezar a ganar terreno en la Selección.

Finalmente, en la delantera estarán Thiago Almada, que cada vez está más afirmado entre los titulares, Lionel Messi, quien jugará su último partido oficial en el país, y Julián Álvarez, que parece haberle ganado la pulseada a Lautaro Martínez.

Así formaría la Selección argentina contra Venezuela: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono o Nico Paz; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.

¿Qué partido jugará la Selección argentina? La Selección argentina enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quién es el director técnico de la Selección argentina? El director técnico de la Selección argentina es Lionel Scaloni.

¿Cuál es la duda en la formación? La duda en la formación es quién será el tercer mediocampista, entre Franco Mastantuono y Nico Paz.

¿Quiénes jugarán en la delantera? En la delantera jugarán Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿Cuándo será el partido? El partido será este jueves.

[Fuente: Noticias Argentinas]

