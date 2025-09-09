Paraguay visita a Perú en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial

FOTO: Perú y Paraguay cierran las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en Lima

Perú y Paraguay se enfrentarán desde las 20.30 por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, en el que es el último compromiso para ambas selecciones en esta clasificación, con la “Bicolor” ya sin chances de acceder al repechaje y con la “Albirroja” celebrando su regreso a la Copa del Mundo tras 15 años de ausencia.

El encuentro se disputa en el Estadio Nacional de Lima, con el arbitraje del argentino Nicolás Ramírez, secundado en el VAR por su compatriota Hernán Mastrángelo.

El seleccionado peruano llega golpeado luego de la derrota 3-0 ante Uruguay en Montevideo, que lo dejó sin posibilidades matemáticas de clasificar. Con apenas 12 puntos y en la penúltima posición de la tabla, la “Blanquirroja” afronta este cierre con bajas importantes: Sergio Peña está suspendido, mientras que Renato Tapia volverá al equipo tras cumplir sanción.

Por su parte, Paraguay llega a Lima con un presente diametralmente opuesto. Tras el empate 0-0 con Ecuador en la jornada anterior, aseguró su clasificación directa al Mundial 2026 y el presidente paraguayo declaró feriado nacional para festejar el regreso de la “Albirroja” al máximo torneo de selecciones.

