Mundial 2026: así serán los horarios de los partidos de Argentina

Se conocieron las cuatro franjas horarios que tendrá la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

11/09/2025 | 06:44Redacción Cadena 3

FOTO: Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó, y aunque los rivales de la Selección Argentina todavía no se conocen, los horarios de sus partidos ya han sido confirmados.

El sorteo se realizará en Washington el 5 de diciembre de 2025, pero la organización ya definió las franjas horarias en las que se disputarán los encuentros.

Los partidos de la Selección Argentina se jugarán en alguno de estos cuatro horarios: 13:00, 16:00, 19:00 o 22:00 horas de Argentina.

La hora exacta de cada encuentro se conocerá luego del sorteo, ya que dependerá del grupo que le toque al equipo nacional y del calendario de la fase de grupos.

Cuándo se realiza el sorteo del Mundial 2026

El sorteo se celebrará en la ciudad de Washington DC, el próximo 5 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en la Kennedy Center a las 11 horas de la Argentina.

A diferencia de las ediciones anteriores, el sorteo incluirá a 48 selecciones, por lo que se espera un formato más dinámico.

El sorteo de este Mundial será diferente a los anteriores, ya que por primera vez contará con 48 equipos en lugar de 32. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Las selecciones se distribuirán en cuatro bombos, según el ranking FIFA. La ubicación de los equipos en cada bombo se definirá con base en el ranking actualizado, que se publicará después de que finalicen todas las eliminatorias continentales.

Lectura rápida

¿Qué se confirmó sobre el Mundial 2026? Se confirmaron los horarios de los partidos de la Selección Argentina.

¿Cuándo será el sorteo? El sorteo se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Washington, DC.

¿Cuántos equipos participarán? Participarán 48 selecciones en el Mundial.

¿Cómo se agruparán los equipos? Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro.

¿Qué se espera del nuevo formato? Se espera un formato más dinámico y emocionante para el torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

