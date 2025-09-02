Multan al club de cuarta división que eliminó al United por alineación indebida

FOTO: Grimsby multado por alinear a jugador inelegible en histórica victoria contra Man United

Grimsby Town fue multado con 20.000 libras (26.750 dólares) por alinear a un jugador no elegible en su histórica victoria contra Manchester United la semana pasada.

El equipo de cuarta división produjo una de las mayores sorpresas en el fútbol inglés al eliminar al United de la Copa de la Liga Inglesa tras una tanda de penaltis.

Sin embargo, surgió que el jugador de Grimsby, Clarke Oduor, no era elegible para jugar porque no había sido registrado a tiempo para participar en el partido de la segunda ronda.

La Liga de Fútbol Inglesa informó que había emitido una multa el martes, de la cual 13.375 dólares estaban suspendidos hasta el final de la temporada.

Oduor fue registrado un minuto después del plazo el día antes del partido, que terminó en un empate 2-2, con Grimsby ganando 12-11 en la tanda de penaltis.

“La directiva del club informó sobre la infracción al descubrirla el día después de que se completara el encuentro”, dijo la Liga.

Añadió que la infracción no fue deliberada y que no hubo “intención de engañar o confundir” por parte de Grimsby.