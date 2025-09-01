En vivo

Manchester United contrató a un arquero belga y desistió de la llegada del "Dibu" Martínez

El argentino no fue citado por el Aston Villa para el partido del fin de semana pasado ante el Crystal Palace.

01/09/2025 | 11:56Redacción Cadena 3

FOTO: Emiliano Martínez es campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina.

El Manchester United acordó la llegada del arquero belga Senne Lammens y desistió de la contratación del argentino del Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez.

Luego de no haber sido convocado por el entrenador español Unai Emery para el encuentro ante Crystal Palace del domingo pasado en pos de que las negociaciones con el Manchester United lleguen a buen puerto, el arquero oriundo de Mar del Plata sufrió un duro revés con la contratación del arquero Senne Lammens, del Royal Amberes de Bélgica, por parte de los "Diablos Rojos".

Con esta adquisición del juvenil, el equipo del portugués Rubén Amorim desistió de contratar al arquero campeón del mundo con la Selección argentina en la edición de Qatar 2022. El guardameta belga será el reemplazo del camerunés André Onana y Martínez volverá a estar a disposición del entrenador Emery.

Sin embargo, el propio director técnico español realizó una declaración post derrota ante el Crystal Palace que preocupó a Martínez. Al ser consultado por quién será su arquero en el futuro, el ex Sevilla declaró “Bizot, Marco. Se terminó el tiempo”, dejando en claro que no es una seguridad la titularidad del argentino.

Mientras el arquero se suma a la Selección argentina para afrontar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el Galatasaray de Turquía es uno de los equipos que corre a contratiempo para cerrar su llegada en el último día del mercado de pases europeo que es el martes.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó el Manchester United? El club acordó la llegada del arquero belga Senne Lammens y desistió de la contratación de Emiliano Martínez.

¿Por qué no fue citado Martínez? No fue convocado por el entrenador Unai Emery para el encuentro ante Crystal Palace debido a negociaciones con Manchester United.

¿Quién reemplazará a André Onana? El arquero belga Senne Lammens será el nuevo reemplazo de Onana en el Manchester United.

¿Cuál fue la preocupación de Martínez? Emery dejó entrever que su titularidad no es segura al mencionar a otro arquero en sus declaraciones post partido.

¿Qué está en juego para Martínez con la selección? Se suma a la selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

