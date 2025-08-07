En vivo

Sociedad

Dibu Martínez fue nominado para el Trofeo Yashin al mejor arquero del mundo

El argentino irá por su tercer estatuilla consecutiva.

07/08/2025 | 09:27Redacción Cadena 3

FOTO: Dibu Martínez.

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado por la revista France Football para el Trofeo Yashin, que se entrega al mejor en su posición.

El “Dibu”, que es una pieza fundamental en la Selección argentina, ya obtuvo este galardón en las ediciones de 2023 y 2024.

Los otros nominados que competirán con Martínez son el brasilero Alisson Becker (Liverpool), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal), el francés Lucas Chevalier (Lille), los belgas Thibaut Courtois (Real Madrid) y Mats Sels (Nottingham Forest), el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid), el español David Raya (Arsenal) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

En el último año, el “Dibu” Martínez se mantuvo como una figura clave en la Selección argentina, que el año que viene irá en busca de su cuarto Mundial, mientras que con el Aston Villa de Inglaterra alcanzó los cuartos de final de la Champions League, cayendo con lo justo ante el Paris Saint-Germain, equipo que terminó consagrándose campeón.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet, ubicado en pleno centro de París.

Lectura rápida

¿Quién fue nominado para el Trofeo Yashin? El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado.

¿Qué galardón ya obtuvo Martínez? Martínez ya obtuvo el Trofeo Yashin en las ediciones de 2023 y 2024.

¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia de premiación? La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre.

¿Dónde se realizará la ceremonia? En el Théatre du Chatelet, en pleno centro de París.

¿Qué equipo alcanzó los cuartos de final de la Champions League? El Aston Villa de Inglaterra alcanzó los cuartos de final.

