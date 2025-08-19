En vivo

Deportes

Mourinho confesó que Lionel Messi fue "el rival más peligroso" que tuvo

El entrenador portugués se refirió a lo que fue enfrentar al argentino y agregó que lo ayudó a evolucionar en su carrera.

19/08/2025 | 13:43Redacción Cadena 3

FOTO: Mourinho confesó que Lionel Messi fue "el rival más peligroso" que tuvo

El entrenador portugués José Mourinho, actual director técnico del Fenerbahce de Turquía, sorprendió con una confesión relacionada a Lionel Messi, a quien señaló como el futbolista y rival que más lo ayudó a evolucionar en su carrera.

Fue el jugador que más me hizo pensar cada vez que lo enfrenté”, reconoció el técnico, que se enfrentó al rosarino en 25 ocasiones, con un saldo de siete triunfos propios y nueve celebraciones para el argentino.

El primer cruce entre ambos fue en la Champions League 2005/2006, cuando el Barcelona eliminó al Chelsea de Mourinho en los octavos de final. Aquella vez, tras la derrota en Inglaterra, el portugués acusó a Messi de provocar la expulsión de Asier del Horno.

¿Vamos a suspenderlo por hacer teatro? Sí, ha hecho teatro. Catalunya es un país de cultura y saben lo que es teatro... es teatro del bueno”, había dicho el entrenador en aquel momento.

Con el paso de los años, su visión sobre el crack argentino cambió por completo: “Ha sido el rival más peligroso que he tenido. Cada vez que me tocaba enfrentarlo, pasaba horas y horas pensando en la manera de pararlo colectivamente, ya que es imposible marcarle al hombre.”

Incluso en febrero de 2024, en diálogo con el influencer Ohm, volvió a remarcar la dimensión única de Messi: “¿Un jugador que me hubiera gustado dirigir? Nunca llegué a entrenarlo, pero nadie puede entrenar a Messi. Es absurdo pensar que puedas entrenarlo, porque nació con todo y ya sabe todo. Él podría enseñarme algunas cosas. Todo lo que podrías decir es que tuviste el honor de tenerlo en tu equipo”.

Lectura rápida

¿Quién confesó que Messi fue su rival más peligroso? José Mourinho realizó esta afirmación sobre Lionel Messi.

¿Cuántas veces se enfrentó Mourinho a Messi? Se enfrentaron en 25 ocasiones.

¿En qué torneo se dieron su primer cruce? En la Champions League 2005/2006.

¿Qué opinó Mourinho sobre cómo marcar a Messi? Es imposible marcarle al hombre.

¿Qué dijo Mourinho sobre dirigir a Messi? Nadie puede entrenar a Messi.

[Fuente: Noticias Argentinas]

