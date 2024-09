Messi volvió con su magia intacta: doblete, asistencia y triunfo del Inter Miami

Dos goles y una asistencia redondearon una fulgurante reaparición de Lionel Messi en Inter Miami, que esta noche venció a Philadelphia por 3 a 1, como local, y se afirmó como único líder de la Conferencia Este en la MLS de Estados Unidos.

En este encuentro jugado en el estadio Chase de Fort Lauderdale, por la trigésimo primera fecha, el equipo visitante se puso en ventaja a los 2 minutos del primer tiempo, con un gol del danés Mikhael Uhre, pero Messi marcó sobre los 26 y 40 del mismo período para dar vuelta el marcador.

/Inicio Código Embebido/

HAD TO BE HIM!! ?? pic.twitter.com/GgdoFHFgzu