Mascherano confirmó que Messi no estará presente en el clásico ante Orlando City

El entrenador del Inter Miami informó que el astro argentino no jugará este domingo.

10/08/2025 | 12:13Redacción Cadena 3

FOTO: Lionel Messi estará ausente ante Orlando City.

El entrenador argentino del Inter Miami de Estados Unidos, Javier Mascherano, confirmó que el astro y capitán Lionel Messi no estará disponible para el clásico de este domingo ante Orlando City.

Este domingo en el Inter&Co stadium, el Inter Miami visitará al Orlando City en el clásico del Estado de Florida de la fecha 27 de la Conferencia Este de la Major League Soccer de Estados Unidos. Un partido trascendental para que los del entrenador argentino Mascherano recorten distancias con el líder Philadelphia Union.

En la antesala de este encuentro, el director técnico confirmó que el astro argentino Lionel Messi no estará disponible: “No está disponible. Leo está bien. Obviamente sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo a Orlando por todo lo que se nos viene, pero somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”.

El pasado sábado ante Necaxa de México, el campeón del mundo con la Selección argentina tuvo que ser sustituido por una molestia muscular a los 11 minutos de partido. Horas después, el club informó que se trataba de “una lesión muscular menor” en la pierna derecha.

Lectura rápida

¿Quién confirmó la ausencia de Messi?

Javier Mascherano confirmó la ausencia de Lionel Messi.

¿Cuándo se jugará el clásico ante Orlando City?

El encuentro se jugará este domingo.

¿Dónde se llevará a cabo el partido?

En el Inter&Co stadium.

¿Por qué Messi no jugará?

Messi no jugará por una lesión muscular menor.

¿Cómo se lesionó Messi?

Tuvo que ser sustituido por molestias a los 11 minutos del partido ante Necaxa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

